お目立ちレッドが使える♡ まわりと差がつく【2wayニットベスト】着回しコーデ4選
まわりと差がつく、感度高めなトレンドアイテムが知りたいコ、集まって！今回は、中川紅葉とともに、パッと目を引くレッドの「2wayニットベスト」の着回しコーデをご紹介します。オフィスでもデイリーでも使える差し色ベストは、この春のスタメンになること間違いナシ♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
2wayニットベスト
コーデの差し色になるお目立ちレッド
パッと目を引くレッド。前後2wayで着用できる優秀な1枚。ゆったりとしたシルエットなので、シャツやブラウスなどと重ね着するのも◎。
Cordinate レトロな元気ガールコーデ
お目立ちレッドとガーリーな白ブラウスは相性抜群♡ レトロ可愛いコーデも、フレアーデニムパンツをあわせて元気ガールな印象に。
ニューかかん
住：東京都世田谷区北沢2-1-5
☎︎：03-6698-2726
営：月 ランチ 12:00〜15:00、ディナー 18:00〜21:00、水〜金 ランチ 12:00〜15:00、ディナー 18:00〜22:00、土・祝 ランチ 11:30〜15:30、ディナー 18:00〜22:00、日 ランチ 11:30〜15:30、ディナー 18:00〜21:00
休：火曜
Instagram：@kakan_shimokitazawa
Cordinate きちんと感も女みも♡ 欲張りスタイル
女みあふれる赤や花柄のアイテムには、ジャケットできちんと感をプラス！ハイソックスでトレンド感もプラスして、欲張りさんも満足なコーデに。
Cordinate お目立ちレッド×ハーフパンツの上級者スタイル
ニットベストとハーフパンツのスタイルは、肌見せが多いから上級者向けになりがち。肩かけをプラスすることで、全体をまとめてくれる♡
Cordinate 女子ウケ狙いのポイントガーリーコーデ
フリルたっぷりのビスチエと鮮やかなレッドは、女子会にぴったりの明るさ！ガーリーなアイテムをひとつ取り入れて、女子ウケを狙っちゃおう♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来