お目立ちレッドが使える♡ まわりと差がつく【2wayニットベスト】着回しコーデ4選

まわりと差がつく、感度高めなトレンドアイテムが知りたいコ、集まって！今回は、中川紅葉とともに、パッと目を引くレッドの「2wayニットベスト」の着回しコーデをご紹介します。オフィスでもデイリーでも使える差し色ベストは、この春のスタメンになること間違いナシ♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ 2wayニットベスト コーデの差し色になるお目立ちレッド パッと目を引くレッド。前後2wayで着用できる優秀な1枚。ゆったりとしたシルエットなので、シャツやブラウスなどと重ね着するのも◎。 2wayニットベスト 16,500円／La boutique BonBon

Cordinate レトロな元気ガールコーデ お目立ちレッドとガーリーな白ブラウスは相性抜群♡ レトロ可愛いコーデも、フレアーデニムパンツをあわせて元気ガールな印象に。 2wayニットベストは着回し。えりつき白ブラウス 10,000円／DEHEVE（HANA SHOWROOM）フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA INFORMATION ニューかかん 住：東京都世田谷区北沢2-1-5

☎︎：03-6698-2726

営：月 ランチ 12:00〜15:00、ディナー 18:00〜21:00、水〜金 ランチ 12:00〜15:00、ディナー 18:00〜22:00、土・祝 ランチ 11:30〜15:30、ディナー 18:00〜22:00、日 ランチ 11:30〜15:30、ディナー 18:00〜21:00

休：火曜

Instagram：@kakan_shimokitazawa

Cordinate きちんと感も女みも♡ 欲張りスタイル 女みあふれる赤や花柄のアイテムには、ジャケットできちんと感をプラス！ハイソックスでトレンド感もプラスして、欲張りさんも満足なコーデに。 2wayニットベストは着回し。ベージュジャケット 20,900円／COCO DEAL（ココ ディール）花柄キャミワンピース 11,990円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）リング 7,900円／TUWAKRIM（805showroom）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）

Cordinate お目立ちレッド×ハーフパンツの上級者スタイル ニットベストとハーフパンツのスタイルは、肌見せが多いから上級者向けになりがち。肩かけをプラスすることで、全体をまとめてくれる♡ 2wayニットベストは着回し。ニットトップス（ビスチエつきニットトップス）13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）ハーフパンツ 3,280円／神戸レタス シュシュ 880円／SPINNS シューズ 9,900円／EVOL

Cordinate 女子ウケ狙いのポイントガーリーコーデ フリルたっぷりのビスチエと鮮やかなレッドは、女子会にぴったりの明るさ！ガーリーなアイテムをひとつ取り入れて、女子ウケを狙っちゃおう♡ 2wayニットベストは着回し。ビスチエ（ビスチエつきニットトップス）13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）ハーフパンツ 3,280円／神戸レタス ブレスレット 7,500円／TUWAKRIM（805showroom） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来