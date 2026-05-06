4月30日に政府・日銀が円買いの為替介入に踏み切った。ドル円相場が160円水準に接近する中での対応であり、日本政府が過度な円安を容認しない姿勢を改めて示した格好だ。この政府の姿勢から為替市場は、政策による一定のコントロールを織り込む「ニューノーマル」に入りつつあると解釈できる。

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政府は150円台の円安は一定程度許容しつつ、160円水準では明確に介入を実施してきた。市場では、この水準が事実上の防衛ラインとして意識されており、為替は従来の自由変動だけでなく、政策の影響を強く受ける局面に移行している。

円安が進んできた背景には、日米の金利差や日本の実質金利の低さがある。米国が高金利政策を維持する一方、日本は緩やかな金融正常化にとどまるとの見方が強いことに加えて、エネルギー輸入やデジタル分野でのドル需要が継続し、構造的な円安圧力を支えている。

■長期円高がもたらした産業構造の変化

2000年代は円高が長期にわたり続いた。企業は為替リスクを回避するため、生産拠点を海外へ移転。また中国が「世界の工場」として台頭し、日本の製造業は国際分業の中でその地位を相対的に低下させた。

この過程で、国内の製造基盤は縮小し、雇用や技術の流出も進み、日本経済はサービス産業への依存を強めた。円高は企業収益を圧迫し、海外展開を加速させる大きな要因となった。

■円安と地政学リスクで進む国内回帰

しかし近年は、円安基調と地政学リスクの高まりが重なっており、サプライチェーンの見直しが進み、製造拠点を国内に戻す動きが広がっている。半導体や電池などの戦略分野では、政府支援もあり投資が活発化している。

円安は輸出採算を改善し、国内生産の競争力を高める。加えて、国際情勢の不確実性が企業に分散投資を促している。結果として、日本回帰は構造的なトレンドとして定着しつつある。

■160円ラインを死守する政府の姿勢

政府は150円台の円安を一定程度容認している一方で、160円水準では複数回の為替介入を実施してきた。4月30日の円買い介入に加え、過去の介入や米国との協調的なレートチェックも同水準で行われており、市場では160円が防衛ラインとして明確に認識されている。

同一水準での介入は自由市場において本来タブーとされるが、政府は明確なメッセージを発しているのは、過度な円安が物価高を通じて国民生活に影響を及ぼすためだ。

■為替市場も管理対象へ、ニューノーマルの資本主義

従来、為替市場は自由原理に委ねられてきた。しかし現在は政策による関与が強まっている。また政府は、積極的な財政出動を通じて重要産業を支援し、「大きな政府」への転換を進めている。

その流れは為替市場にも及んでおり、一定のレンジ内に相場を収めることで、産業政策と整合的な為替環境を作ろうとしている。これは従来の市場主導型とは異なる、新しい資本主義の形といえる。

為替介入の常態化は賛否を呼ぶ可能性があるが、産業競争力や物価安定を重視する中で、日本は明確に新たな経済運営へ踏み出している。円相場は今後、政策と市場のせめぎ合いの中で、新たな均衡点を探る局面が続きそうだ。