柏木由紀子78歳、年齢を感じさせない美スタイル 鮮やか春コーデに反響
女優の柏木由紀子が5日までにInstagramを更新。新緑の季節にピッタリな爽やかコーデを披露した。
【別カット】柏木由紀子、鮮やか新緑コーデの全身ショット（4枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
そんな彼女が投稿したのは愛犬とのオフショット。写真には、明るいグリーンのセーターにブラウンのタイトなデニム、さらにグリーンを基調にしたエルメスのスカーフをまとった彼女が愛犬とたたずむ姿が収められている。
新緑の季節を思わせるスマートかつ上品なコーデに、ファンからは「爽やかで素敵ですね」「凛とした若々しさ」「全てまるっと憧れです」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【別カット】柏木由紀子、鮮やか新緑コーデの全身ショット（4枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
そんな彼女が投稿したのは愛犬とのオフショット。写真には、明るいグリーンのセーターにブラウンのタイトなデニム、さらにグリーンを基調にしたエルメスのスカーフをまとった彼女が愛犬とたたずむ姿が収められている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）