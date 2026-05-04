ちいかわがJR東京駅に登場♡東京ばな奈コラボのむちゃうまスイーツ特集

人気キャラクター「ちいかわ」と東京みやげの定番「東京ばな奈」が再び夢のコラボ♡2026年4月27日(月)から5月17日(日)まで、JR東京駅1階改札内「グランスタ東京」に期間限定ショップがオープンします。かわいさ満点のスイーツや限定トートバッグセットまで勢揃い。駅ナカで気軽に立ち寄れる、この春注目の癒やしスポットをチェックしてみてください♪

ちいかわ尽くしの限定スイーツに注目

今回のPOP UPでは、見た目も味わいも楽しめるコラボスイーツがラインナップ。お土産にはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。

ちいかわクッキーサンド バナナミルク味

価格：12枚入1,850円／18枚入2,700円

薄焼きラングドシャにバナナミルク味チョコレートをサンド。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの絵柄入りクッキーは全6種類です。18枚入にはオリジナルステッカー付き。

サイズ：12枚入/18枚入

※12枚入にはオリジナルステッカーはつきません。

※18枚入にはオリジナルステッカーがつきます。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

ちいかわバナナプリンケーキ

価格：4個入853円／8個入1,706円

バナナ20％UPでさらにフルーティーになったバナナプリンカスタードと、ほろ苦キャラメルクリームのダブルクリーム仕立て。スポンジケーキにはちいかわたちの絵柄入りで、全6種類のかわいさです。

サイズ：4個入/8個入

※4個入にはオリジナルステッカーはつきません。

※8個入にはオリジナルステッカーがつきます。

※1箱にすべての絵柄が揃わない場合がございます。

COCORIS新作レモン登場♡爽やかに楽しむ限定サンドクッキー

持ち歩きたい限定トートバッグセット

ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット

価格：4,500円

限定イラストをたっぷり使ったトートバッグは、360度どこから見てもかわいい仕上がり。内側にはシルエット柄生地を使用し、ジッパーには「ちいかわ」特製チャーム付き。

実用性も高く、お出かけバッグとして活躍してくれそうです。

内容：ちいかわバナナプリンケーキ8個入／ちいかわクッキーサンド12枚入／トートバッグ各1点

※購入点数制限：おひとりさま2点まで

開催情報をチェック

開催期間：2026年4月27日(月)～5月17日(日)

場所：JR東京駅1階改札内「グランスタ東京」北通路エリア POP UP GRANSTA GREEN

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※紙袋はお品物1点ご購入につき1枚おつけいたします。

まとめ

ちいかわの愛らしさと東京ばな奈のおいしさが一度に楽しめる、特別感たっぷりの期間限定ショップ♡JR東京駅でしか味わえないラインナップは、旅行や通勤途中にも立ち寄りやすいのが魅力です。

売り切れ前にお気に入りを見つけて、毎日にときめきをプラスしてみてください♪