ちいかわがJR東京駅に登場♡東京ばな奈コラボのむちゃうまスイーツ特集
人気キャラクター「ちいかわ」と東京みやげの定番「東京ばな奈」が再び夢のコラボ♡2026年4月27日(月)から5月17日(日)まで、JR東京駅1階改札内「グランスタ東京」に期間限定ショップがオープンします。かわいさ満点のスイーツや限定トートバッグセットまで勢揃い。駅ナカで気軽に立ち寄れる、この春注目の癒やしスポットをチェックしてみてください♪
ちいかわ尽くしの限定スイーツに注目
今回のPOP UPでは、見た目も味わいも楽しめるコラボスイーツがラインナップ。お土産にはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。
ちいかわクッキーサンド バナナミルク味
価格：12枚入1,850円／18枚入2,700円
薄焼きラングドシャにバナナミルク味チョコレートをサンド。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの絵柄入りクッキーは全6種類です。18枚入にはオリジナルステッカー付き。
サイズ：12枚入/18枚入
※12枚入にはオリジナルステッカーはつきません。
※18枚入にはオリジナルステッカーがつきます。
※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。
ちいかわバナナプリンケーキ
価格：4個入853円／8個入1,706円
バナナ20％UPでさらにフルーティーになったバナナプリンカスタードと、ほろ苦キャラメルクリームのダブルクリーム仕立て。スポンジケーキにはちいかわたちの絵柄入りで、全6種類のかわいさです。
サイズ：4個入/8個入
※4個入にはオリジナルステッカーはつきません。
※8個入にはオリジナルステッカーがつきます。
※1箱にすべての絵柄が揃わない場合がございます。
COCORIS新作レモン登場♡爽やかに楽しむ限定サンドクッキー
持ち歩きたい限定トートバッグセット
ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット
価格：4,500円
限定イラストをたっぷり使ったトートバッグは、360度どこから見てもかわいい仕上がり。内側にはシルエット柄生地を使用し、ジッパーには「ちいかわ」特製チャーム付き。
実用性も高く、お出かけバッグとして活躍してくれそうです。
内容：ちいかわバナナプリンケーキ8個入／ちいかわクッキーサンド12枚入／トートバッグ各1点
※購入点数制限：おひとりさま2点まで
開催情報をチェック
開催期間：2026年4月27日(月)～5月17日(日)
場所：JR東京駅1階改札内「グランスタ東京」北通路エリア POP UP GRANSTA GREEN
※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。
※紙袋はお品物1点ご購入につき1枚おつけいたします。
まとめ
ちいかわの愛らしさと東京ばな奈のおいしさが一度に楽しめる、特別感たっぷりの期間限定ショップ♡JR東京駅でしか味わえないラインナップは、旅行や通勤途中にも立ち寄りやすいのが魅力です。
売り切れ前にお気に入りを見つけて、毎日にときめきをプラスしてみてください♪