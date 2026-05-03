牡牛座・女性の運勢

自分自身を深い部分から変えていこう。そんな積極的な挑戦意欲とは裏腹に、現状に満足し、「いまをもっと楽しみたい」という思いが非常に強まるとき。主に牡牛座の挑戦のターゲットは、社会面を中心とした自分自身ですが、「それも本心だけどそれだけじゃつらい！」「変わりたいのは、いまを否定しているからじゃない」。そんな複雑な思いがからみ合っていそうです。楽しく行動的になれますが、ストレスが強いぶん、特に上司や自分に対し指導的な位置にいる相手には反発しやすい面も。思わぬタイミングでケンカを売ってしまわないように。自分自身の複雑さを認め、正直になることです。

牡牛座・男性の運勢

これからの自分自身のために、より規模の大きな挑戦に専念していくか。それとも現状の自分を肯定し、目の前の喜びやチャンスを甘受するか。そのあいだで葛藤しがちな、それでいてエネルギッシュなタイミングです。挑戦の舞台は主に社会面。が、そこでの経験はそのまま自分のキャパシティを拡大すると牡牛座自身も気づいているはず。意欲を燃やしていそうですが、でも同時にいまは楽しい展開が増えるときなので、「そこまで頑張らなくちゃいけないのか？」という抵抗感も生まれがちなのでは。その複雑さ自体は時間をかけて向き合うものなので大丈夫。ただストレスを、人への反抗的な態度で晴らさないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ