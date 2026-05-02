この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らないジャンガリアンハムスターの毛色の世界！多様なバリエーションを生む「5つの要素」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が、「第1回 実はこんなに種類がある！ジャンガリアンの毛色の基本と5つの要素【ジャンガリアンハムスターの毛色講座】」と題した動画を公開した。全13回にわたる「ジャンガリアンハムスターの毛色講座」の第1回目として、ジャンガリアンの毛色のバリエーションを決める「5つの要素」と「毛色系統図」について解説した。



ジャンガリアンハムスターには、グレーや白っぽいもの、茶色っぽいものなど、同じ種類でありながら多様な見た目のバリエーションが存在する。運営者のはむチラ氏は、これまで200匹近くのジャンガリアンと関わってきた観察と考察をもとに作成した独自の毛色辞典「はむいろパレット」をベースに、遺伝の難しい話を分かりやすいイラストを用いて紐解いていく。



動画内では、見た目を決める要素を大きく5つに分類して説明している。1つ目は、毛色の土台となる「ベース色」であり、ノーマル、ブルサファイア、モカブラウン、ムーングレーの4種類が存在する。2つ目は、ベース色の上に重なる「色変異」である。白っぽくなったり黄色っぽくなったりと見た目を変化させ、重ねがけができるという特徴を持つ。



さらに、縞の有無を示す「毛の配置」、白い斑の入り方を示す「模様」、黒目や赤目などの「目の色」が個性を決定づける。はむチラ氏は、「ベース色に『色変異』が重なるだけで、まったく違う見た目が誕生します」と語り、これらの組み合わせが多様なバリエーションを生み出す理由であると解説した。



動画の最後には、縦軸にベース色、横軸に色変異を配置した「色系統図」を紹介し、これが全13回でめぐる毛色の世界の地図であると提示している。複雑な毛色の仕組みを図解で整理することで、愛するペットの個性がどのように形作られているのかを知るための、興味深い知識の入り口となっている。



※本動画の内容は、飼育・繁殖の観察や他の哺乳類の研究をもとにした考察です。

ジャンガリアンハムスターの遺伝子はすべてが解明されているわけではなく、一部に仮説的な内容を含みます。

このような考え方もあるんだなという、発想の1つとしてご視聴頂けますと幸いです。

また、分かりやすさを優先して表現を簡略化している部分があります。