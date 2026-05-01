事件が明るみになってから５月１日で１週間です。



北海道・旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を損壊した疑いで、職員の男が逮捕されました。



夫婦の間に何があったのかー



取材を進めると、その関係性が明らかになってきました。



（鈴木達也容疑者）「みなさん、この動物なんという動物ですか？レッサーパンダですね」



かわいらしいレッサーパンダを来園者に紹介する男、鈴木達也容疑者３３歳です。





（鈴木達也容疑者）「レッサー パン ダの代名詞、みなさんイメージされるのは 風太くん だと思いますね」鈴木容疑者はレッサー パン ダに限らずー（鈴木達也容疑者）「カバの歯はすごくかたい。触ってもらったら分かるけどものすごくかたいので」人気者のカバの生態をわかりやすく説明していました。この鈴木容疑者が、妻の遺体を損壊したとして４月３０日に逮捕されました。現場となったのが、年間の来園者が１３０万人を超える 旭山動物園 です。ここに勤務していた鈴木容疑者は３月３１日ごろ、妻の 由衣 さん３３歳の遺体を運び込み、焼却するなどして遺体を損壊した疑いがもたれています。「数時間かけて燃やした」任意の調べでこのような趣旨の話をしていた鈴木容疑者。捜査関係者によりますと、 由衣 さんに対し「残らないよう燃やし尽くしてやる」と脅していたとみられています。夫婦の間に何があったのでしょうかーこの２人を１０年以上前から知る人に、話を聞くことができました。（２人の知人）「２人とも大学時代から付き合っていたんですけど、見ていて思ったのは、仲いいな、いつもくっついているな、イチャイチャしているなというのはありました」これはＳＴＶが独自に入手した大学時代のサークルの 自己紹介 です。鈴木容疑者は将来の家庭像について「明るい未来しか待ってない」。 由衣 さんも「きっと明るく、にぎやかになる」と綴っていました。しかし、２人は別れたり付き合ったりを繰り返していたといいます。（２人の知人）「何度か別れたりくっついたりを繰り返していた印象があります。どちらか覚えていないんですけど、 束縛 が強いとは聞いていました。毎日メールがあるとか、異性がいるところはすべて報告しないといけないと言っていた」その後、 由衣 さんと 結婚 した鈴木容疑者を知る人は、夫婦について「冷たい関係になっていた」と明かしました。（鈴木容疑者の知人）「家のことはとにかく話したがらないという感じ。なるべく家に帰りたくないような感じで、遅くまで飲んでいて、（ 由衣 さんから）何回も電話がきていた。冷たい関係になっているんだなと」 警察 によりますと、現時点で夫婦に関する 相談 歴は確認されていないということです。 警察 の調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めている鈴木容疑者。「営業時間外の夜間に遺棄した」という趣旨の話をしていて、焼却炉から遺体の一部が見つかりました。さらに、焼却炉は遺体を焼いたとされる３月３１日の後も、動物の死骸を燃やすために複数回、使用されていたとみられることがわかりました。鈴木容疑者が 由衣 さんの殺害もほのめかしていることから、 警察 殺人事件 の可能性を視野に調べを進めています。