時計じかけのマリッジ第１話配信…早速ドン引き＆ゼロ日婚も!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月28日（火）夜10時より「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第１話を放送した。
本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）と仕事もプライベートも充実してきた３人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。Xでは、関連ポストが2900万インプレッション超えの”大バズ”を巻き起こすなど、放送前から大きな話題を呼んでいる。
婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。３人それぞれの専用クローゼットや専属ヘアメイクも用意されており、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。
第１話では、さっそく３人が最初のデート相手を指名し、選ばれた男性たちがペントハウスを訪れることに。現役アナウンサーのゆかが「年収ランキング10位」「カナダの名門大学卒の帰国子女」という情報から選んだのは、年収1400万円で外資系IT企業に勤めるシュン。しかし、他の男性たちが続々とペントハウスに到着する中、シュンだけが大遅刻するという波乱の幕開けに。レストランでひとり待つことになり、「いきなり遅刻……」と困惑するゆかに対し、シュンは「大変申し訳ございません」「楽しみすぎて寝れなくて、寝坊した」と謝罪。さらにシュンが明かした起床時の行動にゆかは思わず絶句。スタジオMC陣も「めちゃくちゃ引いてない？」「いやぁ、これは……」と不穏な空気を読みとる。
また、デートが終盤に差し掛かると、女性たちに「この男性との『ゼロ日婚約』を希望する場合は、合鍵を渡してハウスに招待してください。婚約を希望せず合鍵を渡さない場合、この男性とは二度と婚活をすることができません」という過酷なルールが通知される。MCの夏菜らが思わず「マジか……」「先に言ってよー！」と声を上げる中、果たしてゆかは同棲へ進むための合鍵をシュンに渡したのか？
34歳の美人経営者・あやかが「年収ランキング６位」「漢気あふれる高卒叩き上げ経営者」という情報から選んだのは、参加男性陣の平均年収2000万円を超える年収3000万円、建築業の会社２社を経営するショウゴ。運転手付きのロールスロイスに乗って華やかに登場したショウゴとの初対面で「私の想像通りの人が来た」「タイプだから嬉しかった」と好意を抱くあやかは、高卒から叩き上げで社長になったという共通点もあり、すぐに意気投合。子どもについての話題では、「絶対に産めるかも分からないから……。友だちが不妊治療してる話とか聞いて、（自分は）大丈夫なのかなって」「リアルに考えると不安なことは多い」と明かしたあやかに対し、ショウゴは楽観的な態度を見せ、の様子にMCの高橋が思わず「なんか“昭和”ですね。考え方が」と心配する一幕も。しかし、あやかは彼の生き方を応援したいと合鍵を渡すことを決意。夜、指定時間ギリギリにショウゴがペントハウスに現れると見事“ゼロ日婚約”が成立。あやかはあらかじめ２つのベッドをくっつけており、「初夜ってことですよね」と大胆な発言でスタジオを沸かせた。
モデルのなつえは「年収ランキング15位」「ある競技で日本一になった元アスリート」という情報から選んだ、年収1100万円でカヌースプリントの元選手という異色の経歴を持つ会社経営者・ソラとデートへ。なつえを第一印象で選んだというソラは、「スープのにおいをかいだ時の笑顔が忘れられなくて……」「笑顔がキュート」と語り、骨抜きになった表情に。さらに、好きなタイプを聞かれ「感受性がすごい豊かな子」「美術館に行って、とか……」と答えたソラに、なつえは興奮気味に「そうなんですか？（美術館）大好き」「男の人に言うと引かれちゃうのかなとか、色々考えて言わないようにしてる」と共通の趣味に大喜び。そんななつえにソラも「可愛すぎる」とストレートな好意を見せる。「いい人だなってすごく思う」「純粋に気になる」と満足げな様子のなつえは、ソラに合鍵を渡したのか？
婚活美女たちの決断を見届けたスタジオトークでは、“理想の結婚相手”についての話題に。高橋から「“あの人いいな”っていう芸能人、誰かいる？」と尋ねられたエルフ・荒川は「基本ローン通る人であれば誰でもいいんですけど……」とリアルな本音を明かして笑いを誘いつつ、「芸能人の中から選ばせていただけるなら、やっぱり鈴木亮平さん」と告白すると、夏菜からは「それ絶対、見た目と筋肉じゃん」と鋭いツッコミが。ほかにも、夏菜が自身の夫について「持ってる人」だと感じた“結婚の決め手”を語るなどMC陣の赤裸々な結婚観も次々と飛び出した。
番組ラストでは、婚約成立後、“毎日”婚約を継続するか破棄するかを全員の前で決断するという衝撃のルールが発覚し、波乱の展開を見せた『時計じかけのマリッジ』第１話。彼女たちの決断の模様は無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）と仕事もプライベートも充実してきた３人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。Xでは、関連ポストが2900万インプレッション超えの”大バズ”を巻き起こすなど、放送前から大きな話題を呼んでいる。
第１話では、さっそく３人が最初のデート相手を指名し、選ばれた男性たちがペントハウスを訪れることに。現役アナウンサーのゆかが「年収ランキング10位」「カナダの名門大学卒の帰国子女」という情報から選んだのは、年収1400万円で外資系IT企業に勤めるシュン。しかし、他の男性たちが続々とペントハウスに到着する中、シュンだけが大遅刻するという波乱の幕開けに。レストランでひとり待つことになり、「いきなり遅刻……」と困惑するゆかに対し、シュンは「大変申し訳ございません」「楽しみすぎて寝れなくて、寝坊した」と謝罪。さらにシュンが明かした起床時の行動にゆかは思わず絶句。スタジオMC陣も「めちゃくちゃ引いてない？」「いやぁ、これは……」と不穏な空気を読みとる。
また、デートが終盤に差し掛かると、女性たちに「この男性との『ゼロ日婚約』を希望する場合は、合鍵を渡してハウスに招待してください。婚約を希望せず合鍵を渡さない場合、この男性とは二度と婚活をすることができません」という過酷なルールが通知される。MCの夏菜らが思わず「マジか……」「先に言ってよー！」と声を上げる中、果たしてゆかは同棲へ進むための合鍵をシュンに渡したのか？
34歳の美人経営者・あやかが「年収ランキング６位」「漢気あふれる高卒叩き上げ経営者」という情報から選んだのは、参加男性陣の平均年収2000万円を超える年収3000万円、建築業の会社２社を経営するショウゴ。運転手付きのロールスロイスに乗って華やかに登場したショウゴとの初対面で「私の想像通りの人が来た」「タイプだから嬉しかった」と好意を抱くあやかは、高卒から叩き上げで社長になったという共通点もあり、すぐに意気投合。子どもについての話題では、「絶対に産めるかも分からないから……。友だちが不妊治療してる話とか聞いて、（自分は）大丈夫なのかなって」「リアルに考えると不安なことは多い」と明かしたあやかに対し、ショウゴは楽観的な態度を見せ、の様子にMCの高橋が思わず「なんか“昭和”ですね。考え方が」と心配する一幕も。しかし、あやかは彼の生き方を応援したいと合鍵を渡すことを決意。夜、指定時間ギリギリにショウゴがペントハウスに現れると見事“ゼロ日婚約”が成立。あやかはあらかじめ２つのベッドをくっつけており、「初夜ってことですよね」と大胆な発言でスタジオを沸かせた。
モデルのなつえは「年収ランキング15位」「ある競技で日本一になった元アスリート」という情報から選んだ、年収1100万円でカヌースプリントの元選手という異色の経歴を持つ会社経営者・ソラとデートへ。なつえを第一印象で選んだというソラは、「スープのにおいをかいだ時の笑顔が忘れられなくて……」「笑顔がキュート」と語り、骨抜きになった表情に。さらに、好きなタイプを聞かれ「感受性がすごい豊かな子」「美術館に行って、とか……」と答えたソラに、なつえは興奮気味に「そうなんですか？（美術館）大好き」「男の人に言うと引かれちゃうのかなとか、色々考えて言わないようにしてる」と共通の趣味に大喜び。そんななつえにソラも「可愛すぎる」とストレートな好意を見せる。「いい人だなってすごく思う」「純粋に気になる」と満足げな様子のなつえは、ソラに合鍵を渡したのか？
婚活美女たちの決断を見届けたスタジオトークでは、“理想の結婚相手”についての話題に。高橋から「“あの人いいな”っていう芸能人、誰かいる？」と尋ねられたエルフ・荒川は「基本ローン通る人であれば誰でもいいんですけど……」とリアルな本音を明かして笑いを誘いつつ、「芸能人の中から選ばせていただけるなら、やっぱり鈴木亮平さん」と告白すると、夏菜からは「それ絶対、見た目と筋肉じゃん」と鋭いツッコミが。ほかにも、夏菜が自身の夫について「持ってる人」だと感じた“結婚の決め手”を語るなどMC陣の赤裸々な結婚観も次々と飛び出した。
番組ラストでは、婚約成立後、“毎日”婚約を継続するか破棄するかを全員の前で決断するという衝撃のルールが発覚し、波乱の展開を見せた『時計じかけのマリッジ』第１話。彼女たちの決断の模様は無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.