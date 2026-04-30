ニュースで頻繁に見聞きする「金利」。その本質を理解している人は意外と少ないのではないだろうか。「金利って、いいヤツなんですか？それとも悪いヤツなんですか？」マネー知識ゼロの編集者が、元国税専門官でお金関係に詳しい小林義崇氏に尋ねてみた。※本稿は、元国税専門官ライターの小林義崇『超改訂版 すみません、金利ってなんですか？』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです。

ニュースで見聞きする金利

「良い」「悪い」どっち？

梅田直希 サンマーク出版編集部（以下、梅田）：ズバリ「金利」について教えてください。これ、本当によく聞くんですけれど、いいヤツなんですか？それとも悪いヤツなんですか？いまいちわからず……どっちなんですか？

小林義崇（以下、小林）：そ、そう来ましたか（笑）。えっとですね、金利にはいいも悪いもありません。

梅田：……って、みんな言うんですよ！でも、その割にはよく「金利がいい」とか「悪い」とかって言ってません？

小林：では、「立場によって、いい金利もあれば悪い金利もある」と言い換えてみましょうか。いい金利か悪い金利かというのは、梅田さんが何をするのかによって変わります。

梅田：僕次第で、金利の意味合いが変わってくるんですか？

小林：たとえば「金利＝利子」と言い換えてみると、どうですか。借金を取り立てる金融系のドラマなどをイメージしてみてください。まさにこのとき、立場によって、いい金利か悪い金利かが決まります。では、梅田さんがお金を借りる場合、いい金利というと、高い金利か低い金利か、どちらだと思いますか？

梅田：えっと、僕が借りる立場だったら、利子があまりつかないほうがいい……ということは「低い金利」がいい金利？

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