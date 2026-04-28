【GRL】2,000円以下のシャツが大活躍♡ 知的に魅せる「チェック柄シャツ」着回し

コーデにトレンド感をプラスできる、ぷりかわなワードローブが欲しいコ集合！今回は、中川紅葉とともに、こなれ感を演出できる「ベージュジャケット」の着回しコーデをご紹介します。オフィスにもデイリーにも使える万能ジャケットは、この春大活躍すること間違いなし♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ チェック柄シャツ カジュアルダウンできるチェック柄シャツ メンズライクな落ち着いた配色のチェック柄シャツ。トップスや羽織りとしてはもちろんのこと、たすき掛けで、コーデのアクセントとして着こなしてみるのも正解。 チェック柄シャツ 1,999円／GRL

Cordinate オトナの遊び心ある制服スタイル シャツはあえてボタンをラフに開けて、チュチュのボリューム感を強調するのが正解！カチッとしたバッグを持つことで、スクールガール風になりすぎず、オトナの遊び心あるスタイルに。 チェック柄シャツは着回し。チュールミニスカート 5,940円／LiLiRena ネクタイ 1,100円／SPINNS メガネ 4,400円／OVERRIDE 神宮前 バッグ 16,170円／much and ebony（HANA KOREA）ローファー 11,990円／EVOL

Cordinate 知的でレトロな“優等生風”コーデ ハーフパンツはセンタープレスの入ったきれいめな素材を選んで脱コドモ化！メガネをプラスして、少し知的でレトロな“優等生風”に仕上げるのがイマドキ♡ チェック柄シャツは着回し。ニットトップス（ビスチエつきニットトップス）13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）ハーフパンツ 3,280円／神戸レタス メガネ 4,400円／OVERRIDE 神宮前 スニーカー 5,980円／オーアールティーアール（ダブルエー）

Cordinate 甘さもプラスしたカジュアルコーデ オーバーサイズのチェックシャツを羽織りとして使って、インナーとのゆるピタバランスが映える◎。カジュアルななかにチュールがドッキングされたミニスカで甘さもプラスできる！ チェック柄シャツは着回し。ロゴTシャツ 8,600円／EIMS（HANA SHOWROOM）チュールミニスカート 5,940円／LiLiRena バッグ 2,990円／神戸レタス サンダル 10,890円／RANDA

Cordinate ゆったりしたシャツ×デニムの飾らないコーデ リラックスしたいおうち時間には、ゆったりしたシャツとデニムの飾らないコーデが最適。部屋着っぽくなりがちなスタイルには、メガネを投下して少し引き締めると好バランス♡ チェック柄シャツは着回し。フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA メガネ 1,760円／ラティス 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来