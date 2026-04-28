【GRL】2,000円以下のシャツが大活躍♡ 知的に魅せる「チェック柄シャツ」着回し
コーデにトレンド感をプラスできる、ぷりかわなワードローブが欲しいコ集合！今回は、中川紅葉とともに、こなれ感を演出できる「ベージュジャケット」の着回しコーデをご紹介します。オフィスにもデイリーにも使える万能ジャケットは、この春大活躍すること間違いなし♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
チェック柄シャツ
カジュアルダウンできるチェック柄シャツ
メンズライクな落ち着いた配色のチェック柄シャツ。トップスや羽織りとしてはもちろんのこと、たすき掛けで、コーデのアクセントとして着こなしてみるのも正解。
Cordinate オトナの遊び心ある制服スタイル
シャツはあえてボタンをラフに開けて、チュチュのボリューム感を強調するのが正解！カチッとしたバッグを持つことで、スクールガール風になりすぎず、オトナの遊び心あるスタイルに。
Cordinate 知的でレトロな“優等生風”コーデ
ハーフパンツはセンタープレスの入ったきれいめな素材を選んで脱コドモ化！メガネをプラスして、少し知的でレトロな“優等生風”に仕上げるのがイマドキ♡
Cordinate 甘さもプラスしたカジュアルコーデ
オーバーサイズのチェックシャツを羽織りとして使って、インナーとのゆるピタバランスが映える◎。カジュアルななかにチュールがドッキングされたミニスカで甘さもプラスできる！
Cordinate ゆったりしたシャツ×デニムの飾らないコーデ
リラックスしたいおうち時間には、ゆったりしたシャツとデニムの飾らないコーデが最適。部屋着っぽくなりがちなスタイルには、メガネを投下して少し引き締めると好バランス♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来