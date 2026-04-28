【誕生月別】「新生活でモテやすい」のは何月生まれ？ 占い師のアドバイス付き＜第1〜4位＞
4月も終盤に差しかかりましたが、新年度のスタートとともに歓迎会などの「出会いのイベント」が一気に増えたという方も多いはず。初対面で好印象を残せる人は、このタイミングで異性から声をかけられる可能性があります。
新しい環境でどれだけモテやすいかを知りたいなら、まずは自分の誕生月をチェックしてみてください。というのも、人の性格傾向には「生まれ月」が深く関係していると言われているからです。
今回は、誕生月別に見る「新生活でモテやすい人」ランキングの第1〜4位をご紹介します！
■新生活でモテる誕生月をランキング形式で紹介
ここでは、誕生月別に「新生活でモテる誕生月」をランキング形式で紹介します。「春に出会いのイベントが多いから、チャンスを活かせるか気になる……」という方は、要チェックです。
◇第1位 3月生まれ
4〜5月は、3月生まれの「アクティブ」な要素が魅力的となり、いろんなシーンで注目される予感。男性からのアプローチも増えるので、いろんなラブチャンスを得られるはず。見た目をきれいに整え、ファッションも流行のものに新調すると、さらにモテ度がアップします。
◇第2位 9月生まれ
明るくて行動力のある9月生まれは、新年度を迎えるとぐっと出会いに恵まれる予感。4〜5月は、仕事やプライベートなどで、初対面の人と会う機会が増えていきます。ポジティブな気持ちで日々を過ごせば、より多くのラブチャンスに恵まれるはず。
◇第3位 5月生まれ
自然体で、誰とでも気さくにコミュニケーションを取れるのが5月生まれの魅力。4〜5月は友人からの食事やお出かけの誘いが増え、出会いも自然と広がっていきます。男性からの注目度も高まっているため、異性からアプローチされる機会もぐっと増えそうです。
◇第4位 10月生まれ
清潔感があり、上品な雰囲気を纏う10月生まれは、初対面で好印象を残せる可能性大。立ち振る舞いの美しさや、その落ち着いた雰囲気から、男性より「育ちのよいお嬢様」と思われることも少なくないようです。出会いのシーンでは、言葉遣いや食べ方、マナーを意識すると、より多くの男性を魅了できるはず。
■新生活では、出会いを楽しむことが大切
新生活では、相手を思いやれる人や、明るく朗らかなタイプが「モテ」を掴める可能性大。「上手く自分を出せない」と感じる人は、ニコニコと過ごすことで、モテ度もグッとアップします。
新たな出会いが訪れた時は、その時間を思う存分「楽しむこと」を意識してみてください。あなたの魅力が自然と引き立ち、モテ度もぐっと高まるでしょう。
「新生活でモテやすい人」ランキング第1〜12位まで公開中！
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（みくまゆたん）
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