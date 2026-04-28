「FRUITS ZIPPER」や「CANDY TUNE」のコラボバッテリーが登場!? - CheerSPOT×KAWAII LAB.「日本ジャック計画」始動
INFORICHは4月27日より、アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属する5グループとのコラボレーション企画「KAWAII LAB.日本ジャック計画!!」を順次展開する。
CheerSPOT×KAWAII LAB.「日本ジャック計画」
本プロジェクトは、「CheerSPOT」で、スマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT」のデジタルサイネージに応援広告を掲出できる参加型プロジェクト。KAWAII LAB.から参加するグループは、「FRUITS ZIPPER」「CANDY TUNE」「SWEET STEADY」「CUTIE STREET」「MORE STAR」の5グループ。
FRUITS ZIPPER
CANDY TUNE
SWEET STEADY
CUTIE STREET
MORE STAR
「CheerSPOT」アプリからファンが個人でチア(応援広告を掲載)を贈ることで、チア数に応じて特典が順次解放。1,000チア達成で「メンバーが載ったコラボバッテリー&CHARGESPOT半年無料券をメンバーへ贈呈」、2,000チア達成で「限定デザインでラッピングされたバッテリースタンドが全国に登場」、そして、3,000チアを達成すると「コラボバッテリーが全国のチャージスポットに放出され、ユーザーの手元へ届く」。
CheerSPOT×KAWAII LAB.「日本ジャック計画」チアの数え方と特典内容
参加グループそれぞれが3,000チアの達成を目指しながら、次のグループへとバトンが繋がれ、カワイイラボ全体で1万5,000チア達成をゴールに設定。全国のチャージスポットを舞台に、日本中をカワイイラボで埋め尽くすことを目指すという。
各グループごとのキャンペーン期間は以下のとおり。
CheerSPOT×KAWAII LAB.「日本ジャック計画」キャンペーン期間
なお、特典キャンペーン期間終了後も、コラボサイネージの常時掲載は全グループ継続して実施される。
CheerSPOT×KAWAII LAB.「日本ジャック計画」
本プロジェクトは、「CheerSPOT」で、スマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT」のデジタルサイネージに応援広告を掲出できる参加型プロジェクト。KAWAII LAB.から参加するグループは、「FRUITS ZIPPER」「CANDY TUNE」「SWEET STEADY」「CUTIE STREET」「MORE STAR」の5グループ。
CANDY TUNE
SWEET STEADY
CUTIE STREET
MORE STAR
「CheerSPOT」アプリからファンが個人でチア(応援広告を掲載)を贈ることで、チア数に応じて特典が順次解放。1,000チア達成で「メンバーが載ったコラボバッテリー&CHARGESPOT半年無料券をメンバーへ贈呈」、2,000チア達成で「限定デザインでラッピングされたバッテリースタンドが全国に登場」、そして、3,000チアを達成すると「コラボバッテリーが全国のチャージスポットに放出され、ユーザーの手元へ届く」。
CheerSPOT×KAWAII LAB.「日本ジャック計画」チアの数え方と特典内容
参加グループそれぞれが3,000チアの達成を目指しながら、次のグループへとバトンが繋がれ、カワイイラボ全体で1万5,000チア達成をゴールに設定。全国のチャージスポットを舞台に、日本中をカワイイラボで埋め尽くすことを目指すという。
各グループごとのキャンペーン期間は以下のとおり。
CheerSPOT×KAWAII LAB.「日本ジャック計画」キャンペーン期間
なお、特典キャンペーン期間終了後も、コラボサイネージの常時掲載は全グループ継続して実施される。