森香澄がPEACH JOHNブランドミューズに就任！　爽やかに夏ランジェリーを着こなす

ピーチ・ジョンは4月22日、森香澄さんをブランドの新ミューズとして発表しました。

同日、第1弾となるビジュアルおよび動画を公開。マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用しました。

■夏の爽やかなランジェリーを着こなすビジュ公開！

PEACH JOHNのビジュアルは、森香澄さんも普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がりました。

日常にぴったりな着け心地を追求したPJ BASIC by PEACH JOHNならではの、自然体な表情やポーズのビジュアルにも注目です。

ビジュアルおよび動画は、公式通販サイトおよび公式SNSにて順次公開します。

「森香澄 meets PEACH JOHN」

https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-morikasumi/

PEACH JOHN公式Instagram：https://www.instagram.com/peachjohn_official/

PJ BASIC by PEACH JOHN 公式Instagram：https://www.instagram.com/pjbasic_official/

PEACH JOHN 公式X：https://x.com/peach_john

PEACH JOHN 公式YouTube：https://www.youtube.com/@peachjohnweb

■ミューズ森香澄もお気に入り！「ナイスバディブラ」シリーズの夏の新色

着用することで、やせ型さんもグラマーさんもメリハリのある理想の比率に近づき、全身スタイルアップして魅せる、「ナイスバディブラ」シリーズ。

「バストが上がって体全体もきれいに見えるし、ホールド感があって安心できます。」と、ミューズの森香澄さんも “きれいに盛れて、頼れるブラ” とお気に入りだというシリーズは、ブランド人気No.1*を誇る人気シリーズです。

*売上No.1シリーズ（※PEACH JOHN内 2025年1月1日〜12月31日の販売実績）

サイドベルトまでフルに使用したツートーンが美しいリボン柄のストレッチレースを飾った縦長のカップデザインが特長的な「ナイスバディブラリボンレース」のデザインの新色は、夏に嬉しい透明感のある爽やかなニュアンスカラーです。

・「ナイスバディブラリボンレース」

価格：3,900円

サイズ：A〜Fカップ UB65/70/75/80 （UB80はC・D・Eカップのみ）

着用カラー：《新色》ブルーピンク（他4色）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307761410/

・「ナイスバディショーツリボンレース」

価格：1,800円

サイズ：S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307771402/

・「ナイスバディソングリボンレース」

価格：1,800円

サイズ：S/M, M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307781407/

■しっかり谷間をメイクする2025年ノンワイヤーブラ売上第1位*の夏のくすみカラー

分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ、くっきり盛り谷間をメイクする、ラクな着け心地のノンワイヤーブラ。2025年ノンワイヤーブラで第1位の売上*を誇る人気のブラです。

光沢ある生地調の部分と、繊細な花柄部分のマリアージュが美しいランジェリーライクなデザイン。新色は肌になじんで華やぐ、くすみカラーです。

*PEACH JOHN内 2025年1月1日〜12月31日の販売実績

・「盛れるノンワイヤーブラ」

価格：3,300円

サイズ：B〜Fカップ UB65/70/75

着用カラー：《新色》モーヴ（他7色）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10303741110/

・「盛れるノンワイヤーペアショーツ」

価格：1,500円

サイズ：S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10303751102/

■接触冷感で着けた瞬間ひんやり、涼しい。PEACH JOHNの夏の定番ブラ

カップとサイドベルトの肌側に、接触冷感機能の生地を使用した、着けた瞬間ひんやり涼しい、猛暑対策ブラ。レースやカップ表側の生地、パッドにも通気性を考慮した素材でムレにくい仕様に。

ざっくりとした網目で通気性のある大ぶりの花柄レースと、センターの3連リング型のチャームのデザインが、洗練された大人な色気を演出します。

・「クーリッシュブラ」

価格：3,900円

サイズ：BC・DEカップ UB65/70/75

着用カラー：ブルーグリーン（他4色）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10332100306/

・「クーリッシュショーツ」

価格：1,800円

サイズ：S,M,L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10328230302/

・「クーリッシュショーツ」

価格：1.800円

サイズ：S/M, M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10328240307/

■のびのびした着け心地が魅力。コットンミックス素材の自然体なノンワイヤーブラ

シンプルで洗練されたデザインと、日常にぴったりな着け心地を追求したPJ BASIC by PEACH JOHNのシグネチャーアイテム「コットンミックスロゴノンワイヤー」シリーズから、4月28日発売のバックホックのデザインの新色。

下厚カップで美胸をメイクしながら、ヘルシーでナチュラルな印象を作り出すシンプルなデザインです。身生地はコットン93%以上を使用したナチュラルな肌ざわりで、のびのび過ごしたい時や、軽めの運動時にも使えます。幅広いサイズの人が使用できる、豊富なサイズ展開も魅力です。

・「コットンMIXロゴノンワイヤーブラバックホック」

価格：2,190円（本体価格 1,991円）

サイズ：S,M,L,LL,3LL

着用カラー：《新色》ブルーグレー 4月28日発売（他2色）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10324040264/

◇PJ BASIC by PEACH JOHN

いつもの毎日にちょうどいい。PJ BASICはシンプルで洗練されたデザインと、日常にぴったりな着け心地を追求したインナー＆ウェアのレーベル。年代を問わず心とからだにすっとなじんで、自然な自分のままでいられる、ベーシックなラインナップです。

ブランドページ：https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cbasic/

PJ BASIC by PEACH JOHN 公式Instagram：https://www.instagram.com/pjbasic_official/

PEACH JOHN公式通販サイト：https://www.peachjohn.co.jp/shop/

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