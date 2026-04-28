【あしかがフラワーパーク】圧巻の美しさ!!　350本以上の藤の花と5,000株以上のツツジが咲き誇る「ふじのはな物語」

足利フラワーリゾートが運営を行う、あしかがフラワーパークは4月11日より、「ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜」を開催しています。

■まるで絵巻物のように藤色が移りいく「ふじのはな物語」

◎うす紅藤（さくら色の目映い藤）

【例年見頃】4月中旬〜4月下旬頃

うす紅藤は4月6日（月）に昨年よりも1週間早く開花となりました。あと数日で見頃になると思われ、例年よりも早まることが予想されます！

◎大藤（栃木県指定天然記念物）

【例年見頃】4月下旬〜5月上旬頃

大藤は4月8日（水）に昨年よりも1週間早く開花となりました。例年よりも見頃が早まることが予想されます！

◎八重黒龍藤（栃木県指定天然記念物）

【例年見頃】4月下旬〜5月上旬頃

極めて珍しい八重咲きの花房をつける大藤。例年の見頃時期よりも早まることが予想されます！

◎白藤（栃木県指定天然記念物）

【例年見頃】5月上旬頃

長さ80mの白藤のトンネル。例年の見頃時期よりも早まることが予想されます！

◎きばな藤

【例年見頃】5月上旬〜5月中旬頃

例年の見頃時期よりも早まることが予想されます！

◇5,000株以上のツツジが咲き誇ります

【例年見頃】4月中旬〜5月上旬

ツツジの仲間は世界中に分布し、園芸種も含めると1,000を超える品種が存在しています。明るい日差しの中、鮮やかな色彩の花が豊かに咲き誇る姿は眩しいほどです。

例年の見頃時期よりも早まることが予想されます！

◇その他園内風景

◇大藤まつり期間限定のフードメニューも多数用意！

軽食から本格的な食事まで幅広く用意。スイーツメニューも豊富に用意しています。

◎大藤御膳

咲き誇る藤への思いを込めた栃木の自然の恵みを味わえる特製御膳

◎藤のデザートスタンド

この季節限定のデザートスタンド、園内のワクワクをそのままテーブルへ！

◎藤ソフト

あしかがフラワーパークスイーツの絶対的エース。甘く華やかな藤フレーバーのソフトクリームです。

■開催概要

「ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜」

期間：2026.4.11（土）〜2026.5.20（水）開催

大藤は昨年よりも1週間程度早く開花を迎え、4月8日が開花日となりました。見頃時期に関しても全体的に早まることが予想されるため、幻想的な夜間ライトアップの期間を繰り上げて開催しています。

変更前

【期間】ライトアップ期間：2026年4月18日（土）〜5月20日（水）

⇩

変更後

【期間】ライトアップ期間：2026年4月15日（水）〜5月20日（水）

【時間】

1．4月11日（土）〜4月14日（火） 9:00〜18:00

2．4月15日（水）〜4月17日（金） 8:00〜20:30

3．4月18日（土）〜5月6日 （水） 7:00〜21:00

4．5月7日 （木）〜5月17日（日） 8:00〜20:30

5．5月18日（月）〜5月20日（水） 9:00〜20:30

※開催期間、営業時間は開花状況により変更となる場合があります。

※現在のお花の状況は下記リンクより確認できます。

https://www.ashikaga.co.jp/parkdayori/flower.php

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