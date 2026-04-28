米澤蓮が44人抜き 松山英樹は15位キープ【男子世界ランキング】
4月26日付けの男子世界ランキングが発表された。
【写真】美麗ラウンドガールズから祝福される米澤
国内男子ツアー「前澤杯」でツアー3勝目を挙げた米澤蓮が、44人抜きで233位に急浮上した。米国男子ツアー「チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ」はダブルス戦のため、世界ランクのポイント付与はなかった。松山英樹は世界15位をキープした。日本勢2番手以下は、久常涼（57位）、中島啓太（125位）、金谷拓実（129位）、比嘉一貴（143位）、金子駆大（195位）、平田憲聖（210位）と続いている。DPワールド（欧州）ツアー「ボルボ中国オープン」を制したベルンド・ウィースバーガー（オーストリア）は、370位から214位にジャンプアップした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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