この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメライター兼YouTuberが運営するYouTubeチャンネル「はらぺこグルメ道」が、「【山口県】宇部市/豚骨の奥深さに魅了された店主が放つ、珠玉の一杯！」と題した動画を公開した。動画では、令和7年1月26日に山口県宇部市にオープンしたばかりの「らーめん虜（とりこ）」を訪問。店主が豚骨ラーメンの奥深さに魅了され、理想の味を追求し続けたというこだわりのラーメンを紹介している。



ひろろーはまず、看板メニューの一つである「虜黝（くろ）らーめん」を実食。ベースとなる豚骨スープは、店主が数ミリ、数グラム単位でカエシの配合を変え、試行錯誤の末にたどり着いた「究極のバランス」を凝縮しているという。そこに自家製の黒マー油が加わることで、ひろろーは「旨みのダブルパンチがすごい」と評価。ストレート細麺やしっとりとしたレアチャーシューとの相性も抜群で、まさに一口で虜になる味わいだと語った。



続いて登場した「牛骨醤油チャーシュー麺」は、器の縁を覆い尽くすほどのレアチャーシューが目を引く一杯。牛骨特有のどっしりとした旨味と醤油のキリッとしたスッキリ感が際立ち、「豚骨とはまた違ったベクトルの満足感がある」と絶賛した。さらに、サイドメニューの「ぎょうざ」も紹介。丁寧な手作業で包まれた肉感溢れる餃子を頬張り、「専門店のクオリティ」と太鼓判を押した。



動画の最後でひろろーは、「ラーメンへの愛がどの一杯からも伝わってくる」と同店を高く評価した。豚骨の甘みを極限まで引き出した一杯から、インパクト抜群の牛骨醤油まで、一度食べればその味の虜になる宇部市の新星。そのこだわりの味を体験できる、ラーメン好き必見の注目スポットと言える。