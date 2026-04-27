aespa・KARINA、「MARK ＆ LONA」初の女性ブランドアンバサダー就任 5ルックで異なる魅力放つ
グローバルグループ・aespaのKARINA（カリナ）が、ラグジュアリーゴルフブランド「MARK ＆ LONA（マーク＆ロナ）」の新ブランドアンバサダーに起用された。ブランド史上初となる女性ブランドアンバサダーとなる。
【ライブ写真】aespa、初のドームツアーの様子
ブランドアンバサダー就任に合わせ、KARINAが出演する新ビジュアルおよび新CM「PLAY ILLUSION」編（15秒／30秒／60秒）を公開。最大の見どころは、幻想的な世界観の中で表現されるKARINAの圧倒的な存在感となる。KARINAが着用する5ルックのスタイリングが、それぞれ異なる魅力を放つ。
スチール撮影では、カメラが向けられる瞬間に表情を瞬時に切り替え、グローバルアーティストならではの完成度の高いポージングを披露し、動画シーンでは、クリスタルボールを探す演出の中でウェアが美しく見える立ち方や動きを自ら工夫するなど、細部まで意識した表現力も大きな見どころとなっている。さらに、クリスタルボールをクリスタルパターで打つシーンでは、ワンポイントレッスンを受けただけで美しいパッティングフォームを習得。その高い身体感覚とセンスも印象的だった。
映像では、KARINAがインテリア空間に1人たたずむ。窓の外には、遠くに地球が浮かぶ空虚な宇宙が広がっている。その静寂の中、1つのボールが不意に舞い降りる。退屈を破るように、彼女はそのボールで遊び始める。そこから5つの異なる表情とスタイル（GENERAL、LIFE STYLE、CODE、T-LINE）が立ち上がる。ひとつのボールから始まった小さな動きが、KARINAをまったく新しい世界へと連れ出していく。フィルムは、平凡な室内空間から始まり、複数の世界を漂流するKARINAの姿を描く。KARINAの前に着地したゴルフボールは、異なる現実の間を移動することを可能にする「媒介（メディア）」となる。
撮影は韓国・ソウルにて実施し、動画とスチールを交互に撮影する形で進行した。今回KARINAは、5ルックの衣装を着用。ルックごとにヘアメイクも変更しながらの撮影となった。また、初めて着用する同ブランドのウェアについても、素材の質感やデザインをとても気に入った様子で、終始和やかな雰囲気の中で撮影が進行した。
撮影の合間には、同ブランドからシューズと、KARINAのイメージカラーに合わせたフラワーギフトとスイーツが贈られ、うれしそうに受け取る姿も見られた。
【ライブ写真】aespa、初のドームツアーの様子
ブランドアンバサダー就任に合わせ、KARINAが出演する新ビジュアルおよび新CM「PLAY ILLUSION」編（15秒／30秒／60秒）を公開。最大の見どころは、幻想的な世界観の中で表現されるKARINAの圧倒的な存在感となる。KARINAが着用する5ルックのスタイリングが、それぞれ異なる魅力を放つ。
映像では、KARINAがインテリア空間に1人たたずむ。窓の外には、遠くに地球が浮かぶ空虚な宇宙が広がっている。その静寂の中、1つのボールが不意に舞い降りる。退屈を破るように、彼女はそのボールで遊び始める。そこから5つの異なる表情とスタイル（GENERAL、LIFE STYLE、CODE、T-LINE）が立ち上がる。ひとつのボールから始まった小さな動きが、KARINAをまったく新しい世界へと連れ出していく。フィルムは、平凡な室内空間から始まり、複数の世界を漂流するKARINAの姿を描く。KARINAの前に着地したゴルフボールは、異なる現実の間を移動することを可能にする「媒介（メディア）」となる。
撮影は韓国・ソウルにて実施し、動画とスチールを交互に撮影する形で進行した。今回KARINAは、5ルックの衣装を着用。ルックごとにヘアメイクも変更しながらの撮影となった。また、初めて着用する同ブランドのウェアについても、素材の質感やデザインをとても気に入った様子で、終始和やかな雰囲気の中で撮影が進行した。
撮影の合間には、同ブランドからシューズと、KARINAのイメージカラーに合わせたフラワーギフトとスイーツが贈られ、うれしそうに受け取る姿も見られた。