【ハニーズ】今から履きたい！快適コスパ最強シューズおすすめ10選♪

高コスパのファッションアイテムが手に入るハニーズでは、スニーカーやパンプスなどいろんな種類のシューズがあります。

（写真）【ハニーズ】快適コスパ最強シューズおすすめ10選

どれも可愛くてシンプルなので、どんなコーデにも、シーンにも合わせやすいのが特徴です。種類も豊富なので、どれにしようか迷うこともあるのではないでしょうか。

そこで今回は、ハニーズのスタッフに厳選してもらった10個の旬のシューズをご紹介します。

ハニーズの今すぐ履きたくなる最新シューズ厳選10品

1.「シュッとインスニーカー」

この春新登場した、機能性の高い特徴的なスニーカーです。

手を使わずサッと履ける特許取得の“ラク履き”スニーカー。忙しい朝も脱ぎ履きがスムーズにでき、街歩きや通勤まで気軽に使える新定番になりそう。

見た目は普通のスニーカーで、スマートなデザインなので、日常コーデになじみやすいのが魅力です。

2.「美ージーアーモンドトゥパンプス」

「美ージーアーモンドトゥパンプス」2,980円（税込）

上品さと歩きやすさを両立した万能パンプスです。

イージーに美しく取り入れられ、オンオフ共にマッチする上に機能性の高い「美ージー」シリーズの一つ。

高見えフェイクレザーやジョーゼット素材とデザインが優れているのと同時に、機能性も抜群なんです。

はっ水加工で雨・汚れに強く、吸水速乾・抗菌防臭、かかと立体クッション、屈曲×防滑ソールと快適に履けます。

ヒールは6cmと太めなので安定感ばっちり。ヒール慣れしていない人にもおすすめです。

3.「美ージーポインテッドトゥパンプス」

こちらも「美ージー」シリーズの一つです。

上品さと美脚見えを叶える万能パンプス。シンプルなポインテッドトゥに5.5cmの華奢ヒールで脚長効果が期待できますよ。

高見えフェイクレザーやスエード調などを採用しており、きれいめコーデにぴったり。

立体かかとクッションと屈曲防滑ソールで快適に歩けます。またはっ水加工で雨・汚れに強く、吸水速乾・抗菌防臭機能も備わります。

4.「快適ラインスニーカー」

続いてはスニーカー。累計30万足超のロングセラー商品が軽量になって進化したものです。ベーシックなローカットにサイドラインで程よくスポーティ。

スポーツMIXはもちろん、ロングスカートやワンピにも好相性。デイリーからお出かけまで幅広く活躍します。

実は機能性も高いんです。通気性メッシュでムレにくく、片足約200gで疲れにくいのが魅力。サステナブル素材のインソールは抗菌・消臭・抗ウイルス機能付きです。

5.「美ージーベルト付パンプス」

こちらも「美ージー」シリーズの一つ。

上品さと安定感を両立したポインテッドトゥパンプスです。高見えフェイクレザーと変わり織りでいつもより大人の雰囲気を出したいときにおすすめ。

シンプルな大人デザインにベルト付きでホールド力がありますよ。

はっ水で雨・汚れに強く。日本製防滑インソール＋二層クッション、吸水速乾・抗菌防臭と同シリーズの特徴もすべて備わり、快適に履けますよ！

6.「クラシックスニーカー」

年齢問わず使えるシンプルスニーカー。トレンドに左右されにくく、ワードローブの“頼れる一足”です。

デザインはシンプルで、あたたかみのあるスエード調素材。コーデも選びません。デニムのカジュアルからロングスカートのフェミニンまで幅広くマッチし、普段使いはもちろん、お出かけにも活躍しますよ。

7.「ビット付ヒールローファー」

定番大人ローファーが手軽に手に入る一品。

同素材のベルトにゴールドビットが上品なアクセントになっています。

ヒールは5.2cmと程よい高さ。太いので安定感がありながらスタイルアップ効果も抜群です。靴底には滑り止めが付いているので、意外とパワフルに使えそう。

素材はフェイクレザーで高見え。通勤はもちろん式典などの正装時にも大活躍しますよ。

8.「やわラク撥水ポインテッドパンプス」

やわらかくて楽に履けるので、歩きやすいと大人気のシリーズ「やわラク」の一つです。

ポインテッドトゥの大人顔×フラットで歩きやすい一品。

高見えする合皮・変わり織り・スエード調を採用しており、普段使いはもちろん通勤にも最適です。

低反発インソールが足裏にフィットして衝撃を吸収してくれるほか、しなやかな屈曲ソールで軽やかに履きこなせます。

はっ水加工で雨・汚れにも対応可能。機能性も抜群なので、安心してお出かけできますよ。

9.「ボリュームローファー」

「トラッド顔×厚底」の今っぽい一足です。シンプルデザインに加えて、4cmのローヒールで疲れにくく快適に履けますよ。

高見えフェイクレザーやスエード調素材で上品さもあって、普段使いはもちろん、少しフォーマルなシーンにも適しています。

スカートもパンツも、ソックス合わせも好相性で、毎日のコーデに幅広く活躍します。なじみやすいのに、しっかりトレンド感のあるアイテム。今こそ履くべきシューズです。

10.「やわラクはっ水スクエアパンプス」

こちらも大人気のシリーズ「やわラク」からの一品。

高見えする合皮・変わり織り・スエード調など凝ったカラーバリエーションに、V字カッティングで足元すっきり見え。デザイン性は抜群です。

フラットなので、さっと履いて出かけたくなりますよ。

低反発インソールが衝撃を吸収し、しなやかな屈曲ソールで軽やかに歩きやすいのもおすすめのポイントです。

はっ水加工で雨・汚れにも強く、普段使いはもちろん通勤にも最適です。

いかがでしたか？ 今回ご紹介した商品は、店頭はもちろん、オンラインショップでも手に入ります。気に入ったものがあれば、ぜひお早めにお求めください。

【取材協力】ハニーズ