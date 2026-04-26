渡辺美奈代、春野菜使った作り置き＆焼き豚･エビチリなど手料理披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が23日、オフィシャルブログを立て続けに更新。“春野菜”を使った作り置きや夕食作りの様子を公開し、手料理の数々にファンから反響が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「夕食の準備」と題してブログを更新すると「少しずつ 夕飯の準備進めまーす」とつづり、春キャベツを使った一品作りに着手したことを報告。続くブログでは「豚肉に下味をつけて 少し置いておきまーす」と調理の下ごしらえの様子も明かした。
さらに「紫キャベツと枝豆で」と題したブログでは、紫キャベツと枝豆を使った和え物を紹介。「オリーブオイルとクレイジーソルトで味付けしまーす」とシンプルな調理法をつづり、「作り置き」としてキャベツのナムル、紫キャベツと枝豆和えの２品を完成させた。
メイン料理については「3men'sが大好きな」として焼き豚を披露し、「良い香り」と出来上がりに満足げな様子を見せたほか、「主人の好きな」としてコーンスープも用意。「４杯も食べてました」と家族の食欲旺盛な様子を明かした。
また、「エビチリ」と題したブログでは「エビチリ あっという間になくなりました」と人気ぶりを報告し、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「素敵な１品」「春キャベツ美味しい」「とっても…美味しそう」「春の食材！」「彩り綺麗で…とっても美味しそう」「焼き豚！まだ作った事がないので…挑戦してみたい」「エビチリ 美味しそう」「食べたくなってきました」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
さらに「紫キャベツと枝豆で」と題したブログでは、紫キャベツと枝豆を使った和え物を紹介。「オリーブオイルとクレイジーソルトで味付けしまーす」とシンプルな調理法をつづり、「作り置き」としてキャベツのナムル、紫キャベツと枝豆和えの２品を完成させた。
メイン料理については「3men'sが大好きな」として焼き豚を披露し、「良い香り」と出来上がりに満足げな様子を見せたほか、「主人の好きな」としてコーンスープも用意。「４杯も食べてました」と家族の食欲旺盛な様子を明かした。
また、「エビチリ」と題したブログでは「エビチリ あっという間になくなりました」と人気ぶりを報告し、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「素敵な１品」「春キャベツ美味しい」「とっても…美味しそう」「春の食材！」「彩り綺麗で…とっても美味しそう」「焼き豚！まだ作った事がないので…挑戦してみたい」「エビチリ 美味しそう」「食べたくなってきました」などの声が寄せられている。