サッと重ねて → おしゃれ上級者見え！【GU】大人のスタメン候補♡「優秀ベスト」

暖かくなるにつれ、単調な着こなしになりがち。なんだか物足りない……と感じたら、ブラウスやシアーTシャツなどにサッと重ねるだけで上級者見えが狙えるベストを取り入れてみて。今回は、シンプルで着まわしやすい【GU（ジーユー）】のノーカラーベストに注目しました。きれいめにもカジュアルにもマッチしやすく、春のスタメンになるかも。

オンオフ使いやすいノーカラーベスト

【GU】「ノーカラーベストZ」\3,990（税込）

ノーカラーのVネックであらゆるアイテムに合わせやすく「さらっとした表面感とほどよいハリ感のある素材」（公式サイトより）で、きちんと感も備えたベスト。薄手のトップス × ボトムスに重ねるだけで、きれいめにもカジュアルにも大人コーデのサマ見えが叶いそうです。スタッフのRumiさんのようにモノトーンでまとめてモードに着こなすほか、春色のインナーで差し色を加えるのも◎

ベスト × ボウタイブラウスできちんと感のあるコーデに

こちらは柔らかな印象のベージュ。シャープなVネックなので、ボウタイ付きのブラウスとも好相性。シックな黒のパンツと合わせると、甘くならずほどよいバランスに。スカートを合わせてフェミニンに仕上げるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M