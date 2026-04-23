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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンチン10分】袋1つですべて完成！覚えたら一生物「アイラップポテサラ」」と題した動画を公開しました。ポリ袋の「アイラップ」を活用し、じゃがいもの皮むきや包丁でのカットを省いた、画期的なポテトサラダの作り方を紹介しています。



動画では、洗った新じゃがとにんじんを皮つきのままアイラップに入れ、電子レンジで加熱します。にんじんは火の通りをよくするために手で半分に折るなど、徹底して手間を省く工夫が満載。「皮や皮付近の方が栄養が豊富」であり、皮ごと調理することでビタミンCの流出も防げると説明しています。



加熱後は、袋の上から手などで具材をざっくりと潰します。熱いうちにお酢を加えることで酸味がマイルドになり、「お酢が入っているので通常よりも少ないマヨでも満足感UP」するとのこと。その後、スライサーで薄切りにしたきゅうりと、はさみでカットしたハムを袋に直接投入します。最後に、粗熱が取れてからマヨネーズを加えるのが最大のポイント。「マヨは熱々の内に入れると分離してしまい美味しさ半減」と語り、美味しいポテトサラダに仕上げるコツを伝授しました。



洗い物が劇的に少なく、栄養も逃さないこのレシピ。忙しい日の副菜や、あと一品欲しい時に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料（2～3人分）］

・新じゃが 中2個（約240g）

・にんじん 小1本（約90g）

・きゅうり 1本

・ハム 1パック（4枚）

・お酢 小さじ1

・マヨネーズ 大さじ3



［作り方］

1. よく洗った新じゃがと、半分に折るか切ったにんじんを皮付きのままアイラップに入れる。（じゃがいもの芽や緑の部分は必ず取り除くこと）

2. 耐熱皿にのせ、電子レンジ（600W）で8～10分加熱する。

3. 火傷に気をつけながらじゃがいもとにんじんを押してみて、柔らかく潰れたら、温かいうちに袋の上からざっくりと潰す。（じゃがいもの皮が硬い場合はこの時に取り除く）

4. 熱いうちにお酢を加えてなじませる。

5. スライサーできゅうりを薄切りにし、ハムははさみで切って袋に入れ、軽く混ぜ合わせる。

6. 粗熱が取れたらマヨネーズを加え、混ぜ合わせる。味が物足りない場合は塩こしょうで調整して完成。