アメリカのトランプ大統領はイランとの停戦延長について「時間的なプレッシャーはない」と述べ、明確な期限を設けない考えを示しました。

トランプ大統領は22日、FOXニュースの取材に対し、延長したイランとの停戦について「時間的なプレッシャーはない」と述べました。明確な延長の期限は設けない考えを示し、期限は「3日〜5日」が想定されているとする一部報道は、「誤りだ」としています。その上で、戦闘の終結についても「急ぐ必要はない」と強調しました。

また、アメリカ軍によるホルムズ海峡の封鎖について、「封鎖は爆撃以上にイランを怖がらせている」と述べ、経済的な圧力に手応えをにじませました。

こうした中、イラン国内の状況についてホワイトハウスのレビット報道官は22日、「イラン内部で分裂が生じ、現実主義者と強硬派の間で対立が起きている」とした上で、トランプ氏が「意思統一された返答」をイラン側に求めていると明らかにしました。その上で、「イランは非常に弱い立場にあり、主導権はトランプ大統領の手中にある」と強調しています。