子どもとのお出かけをもっと便利に！【3COINS】かゆい所に手が届く♡「お助けアイテム」

目が離せない子どもとのお出かけは、何かとバタバタしがち。事前に便利グッズを用意しておくと、プチストレスが軽減されてもっと楽しめるかも。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた「お助けアイテム」をご紹介します。パパママ目線で「これ欲しかった！」と思えそうなグッズを厳選しました。

バッグにサッと固定できる帽子クリップ

【3COINS】「帽子クリップ」\330（税込）

お出かけ先で帽子を外すと、荷物が増えることに……。そんなときにこのマグネットクリップがあれば、帽子を持たずとも挟むだけでラクに移動できます。帽子の置き忘れも防げそう。シンプルなデザインで目立ちにくく、使わないときも邪魔にならないのがポイント。カラビナは水に強い素材なので、水辺のレジャーシーンにもおすすめです。

チャーム感覚で取り付けて使える便利アイテム

【3COINS】「ポケットティッシュ & 小物ポーチ」\550（税込）

ティッシュや小物は、バッグの中で迷子になりがち。このポーチに入れておけば、必要なときにすぐに取り出せて便利です。カラビナリングを外して、それぞれ単体で使うことも可能。小物ポーチにはビニール袋やヘアゴム、消毒ジェルなどを入れておくといいかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。