ミスタードーナツ新作サクぽふん登場♡新食感ドーナツを楽しむ春

ミスタードーナツから、思わずクセになる新食感ドーナツ「サクぽふん」が登場♡外はサクサク、中はふんわり軽やかな“ぽふん”食感が楽しめる新しい一品です。シンプルながら奥深い味わいで、毎日のご褒美やちょっとしたティータイムにもぴったり。期間限定の特別な味わいをぜひチェックしてみてください♪

サク×ぽふんの新食感とは？

「サクぽふん」は台湾ドーナツをヒントに開発された新感覚ドーナツ。

軽やかな口当たりの生地に、オリジナルの液をつけてフライすることで、表面はごつごつとしたサクサク食感に仕上げられています。

一口食べると外側の軽快な歯ざわりと、中のふんわりとした柔らかさが同時に楽しめるのが魅力。素朴でやさしい甘さが広がり、何度でも食べたくなる味わいです♪

パンとエスプレッソと×ローソン新作！ご褒美級ベーカリーを堪能

選べる2つのシュガーフレーバー

サクぽふん ミルクシュガー



価格：テイクアウト248円／イートイン253円

やさしいミルク風味のシュガーをまとい、ほんのり甘くまろやかな味わいが特徴。シンプルながら飽きのこない一品です。

サクぽふん カスタードシュガー



価格：テイクアウト248円／イートイン253円

コクのあるカスタード風味のシュガーがポイント。ひと口ごとに豊かな香りが広がり、満足感のある味わいに仕上がっています。

ラインアップは全2種。それぞれ異なるシュガーの風味で、生地の美味しさを引き立てます。どちらも食感と甘さのバランスが絶妙で、気分に合わせて選びたくなるラインアップです。

※価格は税込です。

期間限定で楽しめる特別感

販売期間は4月27日（月）～5月下旬（順次販売終了予定）。全国のミスタードーナツ店舗（一部ショップ除く）で購入可能です。

期間限定だからこそ、見逃せない特別感も魅力のひとつ。気軽に楽しめる価格帯なので、ちょっとしたご褒美スイーツにもぴったりです♡

今だけの新食感を味わって♡

サクサクとふんわりが同時に楽しめる「サクぽふん」は、これまでにない新しいドーナツ体験を叶えてくれる一品。

シンプルながら奥行きのある味わいは、何気ない日常に小さな幸せをプラスしてくれます。期間限定の特別な美味しさを、ぜひこの機会に楽しんでみてくださいね♪