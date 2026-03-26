ミスタードーナツ新作サクぽふん登場♡新食感ドーナツを楽しむ春
ミスタードーナツから、思わずクセになる新食感ドーナツ「サクぽふん」が登場♡外はサクサク、中はふんわり軽やかな“ぽふん”食感が楽しめる新しい一品です。シンプルながら奥深い味わいで、毎日のご褒美やちょっとしたティータイムにもぴったり。期間限定の特別な味わいをぜひチェックしてみてください♪
サク×ぽふんの新食感とは？
「サクぽふん」は台湾ドーナツをヒントに開発された新感覚ドーナツ。
軽やかな口当たりの生地に、オリジナルの液をつけてフライすることで、表面はごつごつとしたサクサク食感に仕上げられています。
一口食べると外側の軽快な歯ざわりと、中のふんわりとした柔らかさが同時に楽しめるのが魅力。素朴でやさしい甘さが広がり、何度でも食べたくなる味わいです♪
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選べる2つのシュガーフレーバー
サクぽふん ミルクシュガー
価格：テイクアウト248円／イートイン253円
やさしいミルク風味のシュガーをまとい、ほんのり甘くまろやかな味わいが特徴。シンプルながら飽きのこない一品です。
サクぽふん カスタードシュガー
価格：テイクアウト248円／イートイン253円
コクのあるカスタード風味のシュガーがポイント。ひと口ごとに豊かな香りが広がり、満足感のある味わいに仕上がっています。
ラインアップは全2種。それぞれ異なるシュガーの風味で、生地の美味しさを引き立てます。どちらも食感と甘さのバランスが絶妙で、気分に合わせて選びたくなるラインアップです。
※価格は税込です。
期間限定で楽しめる特別感
販売期間は4月27日（月）～5月下旬（順次販売終了予定）。全国のミスタードーナツ店舗（一部ショップ除く）で購入可能です。
期間限定だからこそ、見逃せない特別感も魅力のひとつ。気軽に楽しめる価格帯なので、ちょっとしたご褒美スイーツにもぴったりです♡
今だけの新食感を味わって♡
サクサクとふんわりが同時に楽しめる「サクぽふん」は、これまでにない新しいドーナツ体験を叶えてくれる一品。
シンプルながら奥行きのある味わいは、何気ない日常に小さな幸せをプラスしてくれます。期間限定の特別な美味しさを、ぜひこの機会に楽しんでみてくださいね♪