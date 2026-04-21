【大橋和也（なにわ男子）＆寺西拓人（timelesz）】が初のW主演！舞台『AmberS-アンバース-』にかける想いとは？

一見対照的に見えるのに、並ぶと空気がスッとひとつになる不思議な“真逆コンビ”の、なにわ男子・大橋和也さんとtimelesz・寺西拓人さんがRayに登場。今回は、そんなおふたりが初のW主演を務める舞台『AmberS-アンバース-』について、熱く語っていただきました。お互いの魅力が詰まったインタビューを、たっぷりとご堪能ください♡

ふたりの【交差点】 これまで交わらなかったふたりが舞台『AmberS-アンバース-』でついに同じ場所へ。作品のこと、役のこと、今の気持ちなどなど熱く語ってくれました！

舞台『AmberS -アンバース-』でW主演・初共演を果たすおふたり。永遠の若さをめぐる秘薬を軸に、少年たちの純粋さと残酷さ、友情と裏切りが交錯する物語。今回の舞台が決まって、率直にどんなお気持ちですか？ 大橋和也（以下、大橋）：「めちゃくちゃ嬉しかったですね。デビューしてからは舞台をやってなかったので、緊張もあるけど、W主演の相手が寺西君っていうことで……いや“てら”っていうことで（笑）、安心感がありましたね。 舞台経験が豊富なので、助けてもらう部分が多いと思うし、頼りながらも一緒に頑張っていきたいなと思いました」 寺西拓人（以下、寺西）：「僕もすごく嬉しかったです。パフォーマンスに対してすごく貪欲な方だから、一緒にやるのは安心だし楽しみですね」 大橋：「ありがとうございます！」

先輩である加藤シゲアキさんの脚本・原作ですが、直接お話しされましたか？ 大橋：「僕はこの舞台のビジュアル撮影のときにお話しさせてもらったんですけど、ごはんは行けてなくて。僕が嬉しかったのは『イヴルは大橋君を想像して書いたよ。家族思いで強い心を持って、正義感強くて』って」 寺西：「あと、ちょっとおバカだよね（笑）」 大橋：「そう、ちょっとおバカなんですよ。それは直接言われなかったんですけどね！」 寺西：「可愛らしい部分だね。僕は会社の方からこういう作品があって、しかも加藤君が寺西を指名してくれているって言われて。 でも面識もないし『加藤君が指名してるって言えば寺西は引き受けるぞ』って会社の人が嘘ついていると思ったんです（笑）。なので、生意気だけど加藤君とお会いしたいとお願いして、ごはんに行きました。 そのときに加藤君の思いを聞かせていただいて、僕自身先輩たちの舞台『Endless SHOCK』とか『DREAM BOYS』とかいろんな作品に出演させていただき成長させてもらったんで、後輩たちの手助けにもなれたらいいなって思って引き受けさせてもらいました」

近未来を舞台にした壮大なSFストーリーとのことですが、寺西さんはどんな役柄なんですか？ 寺西：「僕が演じるアランは、彼がどういう人間かがこのストーリーのすべてと言ってもいいほど重要な役です。大橋君演じるイヴルとの関係性もすごく重要。 あとは、ピアニストの役なので、そこだけ頑張らないとなって」 大橋：「見た人が『ピアノ弾いてる、カッコいっ！』ってなると思います！」 すべてスタイリスト私物

「AmberS」という永遠の若さが手に入る秘薬が物語のカギですが、おふたりは永遠の若さって興味はありますか？ 大橋：「ありますね。お肌ピッチピチで毛穴も開いてないなんてめっちゃいいじゃないですか。 ただシワだったりがオトナの色気になるっていうのも知ってるから、悩ましいですけどね。今も肌のキレイさをちょっとでも保てるようにケアはしてます」 寺西：「僕はお芝居やっていく上で、ずっと若いと役を選んじゃうから、いろんな役を演じられるようになりたいなと思うと、そんなに興味ないかもしれないです。もちろん肌はピチピチでいたいですよ」

劇中のデュエット曲も楽しみです。 大橋：「寺西君は声が低音でしっかりしてますよね。しゃべってる声もやっぱいいじゃないですか。めっちゃ憧れるんですよ、僕の声がガサガサなので。 一緒に僕と歌うとなったときにどうあわさるのか。それは自分の耳で聞きたいなと思いますね。すごい楽しみです」 寺西：「この作品じゃないとできないことだと思うし。ガサガサって言ってますけど、特徴的な素敵なハスキーボイスですよね、一緒に歌えるのは楽しみですね」

お互いに吸収したいのはどんなところですか？ 寺西：「僕全部ですけどね」 大橋：「僕も今言おうと思ったんですよね。違う部分が多いし、たくさん経験してるからその部分は絶対吸収したいです」 寺西：「全部ですね。同世代で、しかもW主演で、後輩もたくさんいてっていう、こういう環境下で舞台をやると思ってなかったんで。 正直な話、大橋君がいかにして愛されている存在なのかっていうのも含めて、すごく興味があるので楽しみですね」 大橋：「人間観察が好きなんで、いっぱい観察したいっす、もう隅から隅まで。いい部分も悪い部分も一緒に共有していけたらなと思いますね」 ピアス 14,800円／vihod、人さし指のリング 14,300円／スティールジェニック、小指のリング 45,100円／stlll（以上RHODES）その他／スタイリスト私物

最後に『AmberS -アンバース-』のどんなところを見てほしいですか？ 大橋：「壮大なSFストーリーだけど、内容はわかりやすいものだし、友情もあるし、おもしろい要素がちょこちょこあったりもするので、そこは若い世代のコはもちろん、オトナの方々も楽しめるのかなと思います。 あとは加藤シゲアキ君が作った世界観をぜひ楽しんでもらいたいなと思います」 寺西：「僕はぜひ舞台を見に来てほしい。舞台というものに触れてほしい。 Rayの若い読者のコたちだったらなおさら、初めて舞台を見ますって人でも、踊りとかアクションも多いので入りやすいと思う！とにかく、舞台を好きになってほしいなと思いますね」

INFORMATION EX THEATER ARIAKE OPENING LINEUP『AmberS -アンバース-』 永遠の若さをめぐる秘薬を軸に、少年たちの純粋さと残酷さ、友情や裏切りが交錯する物語。 有明の新劇場EX THEATERARIAKEのこけら落としとして、4月25日〜5月24日に上演される本作。ふたりの出会いが生み出す化学反応に注目！ PROFILE 大橋和也 おおはし・かずや●1997年8月9日生まれ、福岡県出身。なにわ男子のリーダーとして親しまれる一方で、歌やダンスで見せる豊かな表現力にも定評がある。 ドラマ『消しゴムをくれた女子を好きになった。』『君がトクベツ』などでは俳優としても着実に存在感を発揮している。 寺西拓人 てらにし・たくと●1994年12月31日生まれ、神奈川県出身。2025年2月よりtimeleszのメンバーとして活動をスタート。 豊富な舞台経験で磨かれた繊細な表現力で、舞台『マラソン』やドラマ『ラーメンD 松平國光』シリーズなど幅広い作品で活躍。 撮影／Junghyun Kim（TRON）スタイリング／大内美里（大橋分）、九（Yolken・寺西分）ヘア＆メイク／YUKA（Jouer・大橋和也分）、 晋一朗（IKEDAYA TOKYO・寺西拓人分）文／豊澤恵