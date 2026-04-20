「遅刻カモー！」全力疾走の会社員→肩に鳥、背後にカモの群れ。モテすぎる男の“壮絶な受難”に「癒やしを通り越して爆笑」【作者に聞く】
【漫画】動物にモテる男の受難とは？<本編を読む>
NANNO(@nanno_koresiki)さんによる『動物にモテるサラリーマンの受難』が、SNSで「和やかな気持ちになる」と話題を呼んでいる。歩いているだけで動物に好かれすぎてしまう主人公・半田の日常を描いた作品だが、その実態は癒やしを通り越した「受難」そのものだ。
■ストーカー化する動物たちと転勤の恐怖
街を歩けば犬になつかれ、肩には鳥が乗り、気づけば動物の群れに囲まれている。そんな半田にとって、動物に好かれることは「モテる」というより「ストーカー被害」に近い。転勤辞令で「山乃奥種村」という山奥行きを命じられた際も、さらなるトラブルを危惧して拒否を試みるほどだ。
著者のNANNOさんは「山の中なら背景が描きやすそうという理由からスタートした」と明かすが、結果として動物に翻弄されるサラリーマンのシュールな物語が生まれた。カモがレジを通過したり、頭が鳥の巣状態になったりと、ありえない情景が笑いを誘う。
■体質への苦悩と猫に嫌われる謎
出勤時に子連れのカモがついてきてしまい、「遅刻カモー！」と叫びながら全速力で走る姿など、爆笑エピソードは枚挙にいとまがない。この特異体質は一人暮らしを始めたころから始まったようだが、不思議なことに、本人が好きな猫にだけは嫌われてしまうという。
動物たちの絶妙な表情と、それに一喜一憂する半田の姿は、多くの読者に「エグいほどのマイナスイオン」を与えている。現在はnoteにて、山奥へ転勤した半田のさらなる受難が配信中だ。動物をすべて受け入れて暮らす彼の姿は、これからも私たちに癒やしと笑いを届けてくれるだろう。
取材協力：NANNO(@nanno_koresiki)
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