『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』×「niko and …」がコラボ！

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　最新映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とスタイルエディトリアルブランド「niko and …（ニコアンド）」がコラボレーションしたアイテムが、4月24日（金）から、一部店舗や公式WEBストア「and ST」で発売される。

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■映画の余韻に浸れるラインナップ

　今回シリーズ最新作の公開を記念し発売されるのは、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の世界観をデザインに落とし込んだ、メンズアパレルや生活雑貨。

　メンズサイズとキッズサイズが用意される「マリオプリントT」は、映画に登場する個性豊かなキャラクターたちが大胆に描かれており、家族みんなでリンクコーデが楽しめる。

　また、マリオやヨッシーのグラフィックが目を引く大容量サイズの「グラス」と保温＆保冷機能に優れた「ステンレスボトル」もそろい、映画の余韻に浸れるラインナップとなっている。