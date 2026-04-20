『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』×「niko and …」がコラボ！ 家族で楽しめるTシャツなど全16種展開
最新映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とスタイルエディトリアルブランド「niko and …（ニコアンド）」がコラボレーションしたアイテムが、4月24日（金）から、一部店舗や公式WEBストア「and ST」で発売される。
【写真】クッパやロゼッタも！ コラボアイテム一覧
■映画の余韻に浸れるラインナップ
今回シリーズ最新作の公開を記念し発売されるのは、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の世界観をデザインに落とし込んだ、メンズアパレルや生活雑貨。
メンズサイズとキッズサイズが用意される「マリオプリントT」は、映画に登場する個性豊かなキャラクターたちが大胆に描かれており、家族みんなでリンクコーデが楽しめる。
また、マリオやヨッシーのグラフィックが目を引く大容量サイズの「グラス」と保温＆保冷機能に優れた「ステンレスボトル」もそろい、映画の余韻に浸れるラインナップとなっている。
【写真】クッパやロゼッタも！ コラボアイテム一覧
■映画の余韻に浸れるラインナップ
今回シリーズ最新作の公開を記念し発売されるのは、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の世界観をデザインに落とし込んだ、メンズアパレルや生活雑貨。
メンズサイズとキッズサイズが用意される「マリオプリントT」は、映画に登場する個性豊かなキャラクターたちが大胆に描かれており、家族みんなでリンクコーデが楽しめる。
また、マリオやヨッシーのグラフィックが目を引く大容量サイズの「グラス」と保温＆保冷機能に優れた「ステンレスボトル」もそろい、映画の余韻に浸れるラインナップとなっている。