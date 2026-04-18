前島麻由、TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』OPテーマ「BEAUTIFUL」MV解禁！

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現在放送中のTVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』のオープニングテーマである前島麻由の「BEAUTIFUL」のMusic Videoが解禁！イラストはRoitzが担当し、メッセージ性の強い楽曲に相応しい意志の強い眼差しが特徴的で美麗な前島麻由が描かれている。

アニメは、原作・コトバノリアキによる「別冊少年マガジン」（講談社刊）で連載中の漫画『姫騎士は蛮族の嫁』は、王国最強とうたわれる“姫騎士”のセラフィーナが蛮族に敗れて捕虜となり、蛮族王のヴェーオルに熱烈に求婚される日々のなかで彼の素顔や異文化に触れて見識を広め、少しずつ変わっていく姿が描かれる作品。

また、前島麻由 誕生日企画 『BORN 4 TODAY vol.4』が4月26日（日）に下北沢THREEにて開催。新曲が聴けるチャンスなので、ぜひこの機会に足を運んでほしい。チケットは残りわずかのため購入はお早めに。

さらに、TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』のEDテーマを担当するsajou no hanaとの2マンライブ「シルフィウムVol.5」が5月28日（木）に青山RizM での開催も決定している。2組のここでしか聴けない楽曲があるかも…？こちらもぜひチェック！

●楽曲情報

TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』OPテーマ

「BEAUTIFUL」

前島麻由

作詞：深川琴美

作曲：OHTORA / New K

編曲：New K

配信中



配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/nSxUzK4GM

●ライブ情報

前島麻由 誕生日企画

『BORN 4 TODAY vol.4』

2026年4月26日(日)OPEN 12:00／ START 12:30

会場：下北沢THREE

チケット：全席スタンディング

前売り6,000円 (税込／ドリンク代別)

https://l-tike.com/mayumaeshima/

https://livepocket.jp/e/riewj

sajou no hanaと前島麻由がフルバンド編成でお届けするツーマンライブ「シルフィウム」第5弾

シルフィウム Vol.5「姫騎士祭」

2026年5月28日(木) 開場18:30／開演 19:00

会場：青山RizM

出演：sajou no hana / 前島麻由

チケット：オールスタンディング

前売り5,000円 (税込) ※ドリンク代別途必要 ※整理番号順入場

●作品情報

TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』OPテーマ

2026年4月9日(木)よりAT-X、TOKYO MX、ＢＳ日テレ、関西テレビ、WOWOW含む全国22局にて放送開始！

AT-X 4月9日（木）21:30〜 ※リピート放送 毎週月曜9:30〜／毎週水曜15:30〜

TOKYO MX 4月9日（木）22:30〜

ＢＳ日テレ 4月9日（木）25:00〜

関西テレビ 4月9日（木）25:45〜

WOWO 4月14日（火）25:00〜 ※全話無料放送

含む全国22局にて放送開始予定

※放送時間は変更になる可能性がございます

＜イントロダクション＞

西方のイルドレン王国が東方の蛮族征伐に乗り出して数百年―。

王国最強と名高い“姫騎士”セラフィーナ・ド・ラヴィラントは、

熾烈を極める東方征伐にて蛮族に敗れ、捕虜となってしまう。

「…くっ、殺せ！」

敗北した女騎士に待ち受けるのは陵辱の日々。

……ではなく、蛮族王ヴェーオルとの結婚だった！

熱烈に求婚されながらも、セラフィーナは強靱な意志で拒絶。

しかし、異文化との接触、新たな出会い、そしてヴェーオルの素顔が、

セラフィーナの心に変化を与えていき……!?

姫騎士 vs. 蛮族王、

元敵同士が紡ぐ異世界婚姻譚、開幕!!

【スタッフ】

原作：コトバノリアキ（講談社「別冊少年マガジン」連載）

監督：田中孝行

シリーズ構成：浅川美也

メインキャラクターデザイン：菊池政芳

キャラクターデザイン：藤田真弓 畠山 元

サブキャラクターデザイン：金璐浩

プロップデザイン：白粼詩織

総作画監督：菊池政芳 藤田真弓 畠山 元 金璐浩

美術監督：李學萊

美術設定：荒井和浩 堺駿介

色彩設計：荒木隆介

3D監督：林珍山

撮影監督：金容澯

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

音楽：桶狭間ありさ

編集：上野勇輔（柳編集室）

ビデオ編集：レイ

背景：Jumondou Seoul

撮影：Jumondou Seoul

ビジュアルディレクター：杉本光司

アニメーションプロデューサー：見粼誠治 鎌田 肇

制作デスク：井川真一

設定制作：寺田浩斗 宮島 萌

3D制作：崔城赫

アニメーション制作：寿門堂

製作：「姫騎士は蛮族の嫁」製作委員会

【キャスト】

セラフィーナ・ド・ラヴィラント：鈴代紗弓

ヴェーオル：猪股慧士

ツェツィ：菱川花菜

アリッサ・マルシアス：豊崎愛生

©コトバノリアキ・講談社／「姫騎士は蛮族の嫁」製作委員会

関連リンク

前島麻由オフィシャルサイト

https://mayumaeshima.com

TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』OPテーマ公式サイト

https://himekishi-anime.com/