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YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」が、「ラグジュアリー法人カードを実務目線で徹底解説！個人事業主・小規模法人こそ向いている？」と題した動画を公開した。動画では、経理経験を持つ陸マイラーのまる氏が、ラグジュアリーカードの法人向けカードについて、実際の業務やビジネスにどう役立つのかを実務目線から解説している。



まる氏はまず、同カードが向いていない人として、月の決済額が少ない人や追加カードを5枚以上発行したい大規模法人などを挙げ、「万人受けするカードではない」と断言。その上で、小規模法人や個人事業主に向いている理由を提示した。登記簿や決算書が不要で手続きが容易な点や、追加カードの発行が家族だけでなく従業員にも可能な点などを高く評価している。



特に経理目線でのメリットとして、QUICPayやApple Payでの支払い時に、利用明細へ店舗名などの詳細が記載される点を強調。「アメックスの場合、QUICPay利用分は明細が載らない」と他社と比較し、領収書との突き合わせ作業が格段に楽になると語った。さらに、手数料2.9%で利用できる請求書カード払いや、事前入金による最大9,990万円の高額決済への対応、社会保険料のカード払いなど、キャッシュフロー管理や資金繰りに余裕を持たせる機能も詳細に紹介した。



独自の視点として、24時間対応のコンシェルジュサービスを「まるで自分の秘書」と絶賛。接待のレストラン手配やお中元探しなどの雑務を任せられるため、人手不足の小規模事業者にとって業務負担の軽減に直結すると力説。加えて、会員向けに自社サービスを無料でPRできる「LCマーケットプレイス」や、還元率の高いマイル交換など、ビジネス拡大やプライベートにも直結する利点を挙げた。



ステータスや旅行特典だけでなく、日々の経理業務の効率化やビジネス支援といった実務面でのメリットも充実したラグジュアリー法人カード。単なる決済ツールを超えた頼れるビジネスパートナーとして、カード選びの新たな基準を与えてくれる内容となっている。