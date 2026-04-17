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5分で羽のように軽い背中に！座ったままできる簡単ストレッチ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【羽のように軽くなる】5分だけの背中ストレッチ！寝る前に1回でスッキリ」を公開しました。この動画では、出演者ののが氏が約5分間で背中周りの凝りをほぐし、体をリセットするためのストレッチを紹介しています。



プログラムは、座った姿勢で両手を前からゆっくりと開く動きから始まります。のが氏は、この時に肩甲骨同士を寄せるように意識することで、肩や背中の凝りを効果的にほぐせると説明しています。続いて、腕を小刻みに後ろに引いて胸を開く運動や、肘で円を描くように腕を回す運動で、肩甲骨周りの筋肉をさらに動かしていきます。



中盤では、両手を組んで背中を丸め、8の字を描くように体を動かすストレッチも紹介。大きなボールを抱えるようなイメージで行うことで、背中全体を心地よく伸ばせます。その後、腕を前に伸ばした状態から、肩甲骨の下部を意識してリズミカルに肘を引く運動を行います。



トレーニングの最後には、上腕三頭筋を伸ばすストレッチや、両腕をクロスさせて自分の肩を抱きしめるように体を揺らすクールダウンを実施し、全身の緊張を解きほぐします。のが氏が紹介するこの5分間のストレッチは、デスクワークなどで凝り固まった背中を手軽にリフレッシュできるプログラムです。日々の終わりにこの習慣を取り入れ、軽やかな体づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。