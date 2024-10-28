俳優で新しい地図の稲垣吾郎（52）、草なぎ剛（51）、香取慎吾（49）が、初めて映画でトリプル主演する。初夏公開の「バナ穴 BANA＿ANA」（監督山内ケンジ）。内容はあえて明かしておらず、3人は「考えないで、感じて」と期待感をあおっている。

2018年公開の映画「クソ野郎と美しき世界」の続編という位置づけ。同作はオムニバス形式で、3人がそれぞれ別パートに主要キャストとして登場する内容だった。今回は同じ物語に3人が出演する。

「クソ野郎…」は公開の際に「観客動員が15万人を突破したら続編を作る」と約束していたが、2週間で28万人に到達したため、当時の約束を果たした形だ。稲垣は「見る者のイマジネーションによって完成する美しい作品です」。草なぎは「謎めきすぎて癖になる。何度も引き込まれてしまう世界やー。皆さんお楽しみに！」。香取は「この作品が、バナ穴に迷い込まず、皆さまにお届けできることになりうれしい限りです」とそれぞれアピールした。

3人の他にファーストサマーウイカ（35）、趣里（35）らも出演する。