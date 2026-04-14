先月２３日から行方不明となっていた京都・南丹市に住む小学６年生・安達結希さんは１３日に遺体で発見された。一夜明けた１４日、遺体発見現場は物々しい雰囲気に包まれた。

現場は、安達さんが通う小学校から約２キロ南西の山中。遺体発見時は警察官の入れ替わりも激しく騒然としたが、この日も午前８時半ころから警察官らがポリタンクやブルーシートなどを持ち、次々に山に入っていった。

規制線の手前には、安達さんのために水やお菓子、花が手向けられた。

大阪からやってきた２０代の男性も花を供え、遺体発見現場に向かって手を合わせていた。

男性は「悔しいし、悲しい。以前、カバンが見つかった時も現場に行ったんです。無事でいてほしいという思いがあったんで…。本人が一番悔しいと思う」と唇をかんだ。

さらに「子供は純粋。大人と違って感情的に動くし、あの場所にいたとなれば、さぞ寂しかったことだろう。そこに手を差し伸べる相手がいなかったことがつらい」とうつむいた。

この日、司法解剖した京都府警によると、安達さんが死亡した時期は３月下旬。死後相当な期間がたっており、性別がわからない状態だったという。刃物などによる目立った刺し傷や切り傷はなく、死因は不詳。事件性の有無については、今後の捜査を踏まえて判断する方針だ。