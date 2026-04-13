Photo: はらいさん

暗い場所、夜景撮影もお任せあれ。

3月に発売されたSamsung（サムスン）Galaxy S26 Ultraのカメラは一言で言うと、暗所での撮影や手ぶれ補正が強化されました。

"Galaxy史上最も明るいカメラシステム"を実際に試すため、Galaxy S26 Ultraを片手に夜の東京をお散歩してきました。記事に掲載している写真は（生成AI画像を除いて）すべて撮って出しです。(※動画はサイズ/フレームレート変更アリ。)

綺麗に撮るのが難しい「夜桜」も想像以上に明るく撮れました

Photo: はらいさん

まずは先日満開を迎えた桜を、日没後に撮影してみることに。

周囲はかなり薄暗い状況だったため、川沿いに咲く夜桜を撮影するのは正直難しいのでは？と思っていましたが、結果的にシャッターボタンを1回押しただけで周辺の景色がわかるほど明るい写真を撮ることができました。

Photo: はらいさん

同じ場所、同じ画角でナイトモードをオンにして撮影してみたところ、午後9時ごろに撮影したとは思えないほど鮮明な写真を収めることができました。

小川を流れる水面の反射や桜の色合いもハッキリと捉えていますし、約150m先にある緑の小橋も映っていたのには本当に驚かされましたね。

肉眼で見る景色より何倍も明るい写真が撮れたことに、正直恐怖すら感じたほどです。

左が元の写真、右がAI生成で昼にした画像。AI生成画像には、下に注意書きが入ります。

ちなみに、Galaxy S26シリーズはプロンプト入力に対応した「フォトアシスト」を使うことができます。

今回撮影した時刻は午後9時ごろでしたが、明るい時間帯だとどんな景色なんだろう？とふと疑問に思ったら、「お昼ごろ撮影した青空の写真に変えて」とお願いするだけで、Galaxy AIが夜に撮影した写真をベースにオリジナル画像を生成してくれます。これ、パッと見AIで生成された画像とは思えないほどの完成度の高さでした。

Photo: はらいさん 左：ナイトモードオフ 右：ナイトモードオン

お次はぐっと近づいて、超広角カメラで夜桜の花びらを撮影してみることに。

桜の木の近くには街灯が1本あっただけで、決して十分明るいとは言えない環境でしたが、ナイトモードをオンにして撮影したところ、より実物に近い色合いで撮影することができました。特に桜の花びらの部分はピンク色感が増しているのがわかります。

風で揺れがちな桜の枝先をシャッタースピードを遅くして撮るのは少々ハードでしたが、手持ちによる撮影でもこれだけ綺麗に撮れるのなら十分なのかなと。

有名観光スポットもGalaxy S26 Ultraなら楽しく鮮やかに撮れる

Photo: はらいさん

今度は美しいライトアップで照らされた東京駅前にやって来ました。

複雑な設定要らずで、ノイズの少ない明るい夜景写真を誰でも簡単に撮れる体験はかなり感動モノで、Galaxy S26 Ultraは夜景撮影が楽しすぎてつい何枚も撮りたくなってしまうようなカメラに仕上がっています。

東京駅丸の内駅前広場は夜でも多くの人が行き交っているため、試しに処理速度が前モデルと比較して約2倍になったAI消しゴムを使ってみました。

日没後に撮影した写真を使用したのにも関わらず、手前のスペースにはほぼ人がいなくなったのがわかります。

なぜか木の下に設置されているベンチも一緒に削除されてしまいましたが、街灯や木々は違和感なくそのまま残っています。Galaxy AIのAI消しゴムは処理速度向上に加えて、明らかに賢さも上がってると感じました。

Photo: はらいさん

続いてやって来たのは、新宿・歌舞伎町。さすが眠らない街ということで、この辺りはどこを歩いても眩しすぎるほど明るい光景が目に入ってきます。

ゴジラロード（セントラルロード）に入る前の交差点付近で写真を撮影してみましたが、新宿の活気あふれる繁華街の様子が写真からでもそのまま伝わってくると思います。

Gif: はらいさん

動画で撮影してみるとこんな感じ。Gifに変換しているため、映像の鮮やかさが落ちているように見えますが、元の映像はノイズを抑えつつ、より明るく鮮やかに撮れていました。

Gif: はらいさん

暗所撮影が強化されたGalaxy S26 Ultraですが、テーマパークのパレードやプロジェクションマッピングの撮影においても十分性能を発揮してくれそうです。

屋内型アート施設のチームラボでも動画を回してみましたが、くっきり明るい映像を撮ることができたため、映像系エンタメコンテンツの撮影もより一層楽しくなりそうです。

Gif: はらいさん

最後は渋谷に移動。居酒屋が立ち並ぶロケーションで動画を回してみました。

Galaxy S26 Ultraは広角カメラに加えて、望遠カメラもより多くの光を取り込めるようになったため、少し離れた場所からズームで撮影した場合でも、十分すぎるほど明るい映像を収めることができましたよ。

Photo: はらいさん

忠犬ハチ公の像の周りには常に多くの人がいるため、こちらも少し離れた場所からズームで撮影してみました。とてもシャープに撮れてますね。

Photo: はらいさん

最後は渋谷スクランブル交差点でパシャリ。照明の明るさや写真の色合い的にサイバーパンクっぽさを感じます。"スマートフォン"でこのクオリティの写真が撮れるってシンプルに凄まじいことだと思いました。

Photo: はらいさん

時間帯に関係なく、いつでもどこでも明るく鮮明な写真、映像が撮れることがわかったGalaxy S26 Ultra。

美しい夜景を撮影したい、高度なAIを用いた写真編集機能を使いたい人にオススメできる非常に完成度の高いスマートフォンだと感じました。特に夜の街並みを初めて撮影する際は、驚きと感動が同時に感じられると思いますよ。

Source: Samsung