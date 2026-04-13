【セブン‐イレブン】「チョコっとグミ」に新味「白桃」が登場
セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、「セブンプレミアム チョコっとグミ 白桃味」(170.64円)を全国のセブン‐イレブンで順次発売する。
「セブンプレミアム チョコっとグミ 白桃味」(170.64円)
「チョコっとグミ」は、独特なむにゅっとした食感と濃厚な味わいで発売のたびにSNSで話題となり、シリーズ累計販売数が約3,600万個を突破した人気シリーズ。今回は、春から初夏にかけて旬を迎える白桃味をシリーズで初めて採用した。
「セブンプレミアム チョコっとグミ 白桃味」(170.64円)
白桃のみずみずしく華やかな香りと、凝縮された果実の甘みが、噛みしめた瞬間に広がる。コーティングのチョコには、カカオ生産者を支援するプログラム「ココアホライズン」の支援を受けたカカオを使用。マイルドな甘さとくちどけの良さが特長のミルクチョコが、白桃の香りと優しく重なり合い、味わいに奥行きをプラスする。また、冷やして食べることで「シャリっと感」がアップし、炭酸水や白ワインのお供としても楽しめる。
「セブンプレミアム チョコっとグミ 白桃味」(170.64円)
「チョコっとグミ」は、独特なむにゅっとした食感と濃厚な味わいで発売のたびにSNSで話題となり、シリーズ累計販売数が約3,600万個を突破した人気シリーズ。今回は、春から初夏にかけて旬を迎える白桃味をシリーズで初めて採用した。
白桃のみずみずしく華やかな香りと、凝縮された果実の甘みが、噛みしめた瞬間に広がる。コーティングのチョコには、カカオ生産者を支援するプログラム「ココアホライズン」の支援を受けたカカオを使用。マイルドな甘さとくちどけの良さが特長のミルクチョコが、白桃の香りと優しく重なり合い、味わいに奥行きをプラスする。また、冷やして食べることで「シャリっと感」がアップし、炭酸水や白ワインのお供としても楽しめる。