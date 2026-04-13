【略語クイズ】「ミトミ」はなんの略？ミッキーに会える人気アトラクション！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「ミトミ」はなんの略語？
「ミトミ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、ミッキーのお家に遊びに行くことができるもの！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ミッキーの家とミート・ミッキー」を略した言葉でした！
ミトミとは、東京ディズニーランドのトゥーンタウンにある「ミッキーの家とミート・ミッキー」のこと。
細部まで作りこまれたミッキーの家を見学したり、ミッキーと一緒に写真撮影ができるアトラクションです。
玄関や裏庭、洗濯機など、実際に動いている様子を見ることができるため、ミッキーの家に遊びに行っているような体験をすることができるのだとか。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『東京ディズニーリゾート 公式サイト』
・『CASTEL』
ライター Ray WEB編集部