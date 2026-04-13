【略語クイズ】「ミトミ」はなんの略？ミッキーに会える人気アトラクション！

写真拡大

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ミトミ」はなんの略語？

「ミトミ」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、ミッキーのお家に遊びに行くことができるもの！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ミッキーの家とミート・ミッキー」を略した言葉でした！

ミトミとは、東京ディズニーランドのトゥーンタウンにある「ミッキーの家とミート・ミッキー」のこと。

細部まで作りこまれたミッキーの家を見学したり、ミッキーと一緒に写真撮影ができるアトラクションです。

玄関や裏庭、洗濯機など、実際に動いている様子を見ることができるため、ミッキーの家に遊びに行っているような体験をすることができるのだとか。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『東京ディズニーリゾート 公式サイト』
・『CASTEL』

ライター Ray WEB編集部