Image: 株式会社カローラックス

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

収納力と存在感、でも今どきに合わせたサイズ感。

クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「コンパクトLZIP長財布」は、長財布としてはコンパクトなサイズ感に加えて姫路レザーの美しさと収納＆整理能力が特長。

ニーズに合わせて構造の違う2タイプから選べ、経費や領収書管理が必要な人やカードは減らせないけど財布はダイエットしたいという人にはオススメかも？

先行割引価格も含めて、詳しくチェックしていきましょう。

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美しくコンパクト

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まず目を引くのが革の表情。姫路の熟練職人が手染めした逸品は深みがあり、美しい佇まい。

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外観だけでは一般的な長財布に見えますが、サイズは長財布の限界に挑戦。日本の最大紙幣である1万円札とほぼ同等なので長財布としては最もコンパクトな部類となっています。

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デザインのこだわりはファスナーまで。YKKのエバーブライトを採用し、落ち着いた高級感を演出。耐食性の高さも兼ね備えているそうです。

こだわり収納✕選べる2タイプ

「コンパクトLZIP長財布」はその収納設計も特長。従来モデルでも小型化と収納力を両立させるために採用されていた縦型カードポケットも進化。ジッパーを邪魔せずよりスムーズに取り出しやすくなっています。

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そして利用スタイルに合わせて2タイプから選べるのも注目ポイント。

こちらのカード派タイプはカード20枚・紙幣10枚・硬貨15枚を収納でき、全てのカードへサッとアクセスが可能。大量に入れても美しいシルエットを崩さないよう、革一枚一枚の厚みも丁寧に調整されているそうですよ。

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仕分け派タイプは中央に大きなフリーポケットを装備。主には小銭入れとして使いつつ、状況に応じて経費と私費や海外通過との使い分けがしやすいのがポイントです。

味わいのある4色展開

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カラーはサファイヤブルー・オリーブグリーン・ブラウン・ワインの4色展開。アンチックレザーならではの個性ある表情がエイジングでどう変化するか楽しみですね。

カードや領収書も整理が得意な長財布をお探しであれば、ぜひ下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

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＞＞ 縦入れカードもつっかえず収まる。姫路産本革のコンパクト長財布「コンパクトLZIP長財布」

Source: machi-ya