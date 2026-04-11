ゴディバ母の日ギフト2026♡花とチョコで贈る上質なありがとう

大切なお母さんへ“ありがとう”の気持ちを届ける季節が到来♡ゴディバから、心ときめく母の日限定ギフトが登場します。華やかなチョコレートと実用的なアイテムを組み合わせた特別なセットは、贈る瞬間も開ける瞬間も特別なひとときに。さらに、気軽に楽しめるアイスギフトもラインナップ。シーンに合わせて選べる今年の母の日ギフトは見逃せません♪

華やぐ母の日限定ギフト♡



「マザーズデー スペシャルギフト」は、春らしいフラワーモチーフのパッケージが印象的なチョコレートと、特別なアイテムを組み合わせた2種類のギフト。

「チョコレート＆ボトルセット」は、オリジナルデザインのステンレスボトル付きで、実用性も抜群。店舗販売とオンライン限定（EC）の2タイプがあり、どちらも価格は5,400円（税込）。

さらにオンライン限定の「チョコレート＆フラワーセット EC」は、3色のローズを使用したプリザーブドフラワーボックス付きで、より華やかな贈り物に。価格は8,250円（税込）です。

販売期間は2026年4月8日（水）～5月19日（火）※無くなり次第終了。※取扱商品は店舗により異なります

ドトールの母の日ギフト2026♡選べる癒しセットで感謝を届けよう

気軽に贈れるアイスセットも♪



「フラワークーラーバッグセット」は、ゴディバの人気アイス4種類を詰め合わせたギフト。オリジナルの保冷バッグに入っているため、持ち運びにも便利でこれからの季節にぴったりです。

全国のスーパーマーケットで2026年4月20日（月）より順次販売され、価格は1,706円（税込）。

気軽に贈れる価格帯ながら、しっかりと特別感を演出できるのが魅力です。

販売情報と選び方ポイント



ギフトセットは全国のゴディバショップ、GODIVA café、オンラインショップで購入可能。特別感を重視するならフラワーセット、実用性重視ならボトルセットがおすすめです。

一方で、気軽に贈りたい方や複数人へのギフトにはアイスセットがぴったり。贈る相手のライフスタイルに合わせて選ぶことで、より心のこもったプレゼントになります。

今年は特別な母の日に



今年のゴディバ母の日ギフトは、華やかさと実用性を兼ね備えたラインナップが魅力♡

チョコレートの美味しさはもちろん、花やボトルなど心に残るアイテムがセットになっているので、感謝の気持ちがしっかり伝わります。

シーンや予算に合わせて選べるのも嬉しいポイント。大切な人へ、とっておきの“ありがとう”を贈ってみてはいかがでしょうか♪