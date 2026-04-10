この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのティンカノが、「【アフター万博】で大阪科学技術館へ行って来ました！ここなんと無料なんです！」と題した動画を公開した。大阪科学技術館で開催されている、2025年大阪・関西万博の関連展示「2025年大阪・関西万博で見た 未来社会がやってきた！」の様子をレポートしている。無料で楽しめる多様なブースや体験型コンテンツが紹介された。

館内には様々なパビリオンの関連展示が設けられている。「ノモの国」ブースでは、植物の成長スピードを速めるというスプレー「ノビテク」の展示や、ガスパビリオン「おばけワンダーランド」のキャラクターグッズなどを紹介。電力館「可能性のタマゴたち」では、「シビレエイ」の模型や「フード・エネルギーサイクル」など、ユニークな展示が目を引いた。

また、「未来の都市」エリアでは、課題解決をテーマにしたボール投げゲームに挑戦。色分けされたボールを投げて画面上の問題を解決していく内容で、ティンカノは「何色にしてどこを狙っていくのかがポイント」と解説しつつ、ゲームを楽しむ様子を披露した。さらに、万博会場のトイレに設置されるという「バーデンス」のハンドソープの展示や、無料でキーホルダーがもらえるUFOキャッチャーなど、充実した内容となっている。

本展示は大阪科学技術館の2階にて、すべて無料で見学できる。動画の最後でティンカノは、展示が「6月ぐらいまで」と記載されていたことに触れ、「詳しくはホームページなどをご覧いただければ」と締めくくった。万博の雰囲気をいち早く味わいたい人にとって、注目のスポットとなりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

大阪科学技術館の「アフター万博」展示へ
01:57

電力館「可能性のタマゴたち」のユニークな展示
04:55

「未来の都市」エリアでボール投げゲームに挑戦
06:36

話題の「バーデンス」ハンドソープ展示
07:17

無料でキーホルダーがもらえるUFOキャッチャー体験

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