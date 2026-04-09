ハワイで「囲碁キャンプ」に参加しませんか――。

日本の囲碁界の最高位を争う棋聖戦が今年１月、米ハワイ州で行われたのを機に、現地では囲碁熱が高まりを見せている。同州では今夏、全世界から子どもを集めて、囲碁の国際交流イベントを初めて開催する。

イベントを企画したのは、現地の非営利団体「Ｈａｗａｉｉ Ｇｏ Ｃａｍｐ」。同団体はホノルル在住の韓国人棋士・金明完（キムミョンワン）九段やホノルル囲碁クラブ会長のシドニー・コバシガワさんらが昨年６月に設立した。コバシガワさんは、「棋聖戦とハワイは、囲碁を世界に広める上で良い組み合わせだった」と振り返り、今回のイベント実現にも「弾みになった」と語る。

キャンプは７月２５日〜８月１日（現地時間）、ホノルルのパゴダ・ホテルで行われる。対象は６〜１８歳の１５〜５級で、国籍は問わない。講義は全て英語で行われる。参加者同士で対局し、金九段から対局内容について講評を受けられる。

コバシガワさんは「（囲碁先進国の）日本や韓国で囲碁の人気が低迷する中、世界で囲碁人気を高める一助になれば」と実施の狙いを語る。「他国の子どもと出会い、大人になっても続く絆を築くことを願っている」と話している。

参加費は子ども１人あたり７５０ドル。パゴダ・ホテルは１泊１５５ドルの特別料金で宿泊可能。詳細や申し込みは同団体のホームページ（https://www.hawaiigocamp.com/）より。

ハワイでは、今年１月２２、２３日、第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の開幕局（協賛・日本航空）が行われた。現地では高校生向けの指導碁や大盤解説会のほか、日米の愛好家による対抗戦など交流イベントも数多く開かれ、両国の愛好家が囲碁を通じて交流した。