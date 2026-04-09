CASETiFYの新作スマホケース♡愛犬愛猫デザインが話題

大切なペットとの思い出をもっと身近に♡CASETiFYから、ペット好きにはたまらない新コレクションが登場しました。自分だけのデザインが作れるカスタム機能がさらに進化し、世界に一つだけのスマホケースを楽しめるのが魅力。日常を彩るテックアクセサリーとして、特別な存在になるアイテムをチェックしてみてください♪

自由に作れるカスタム機能

今回の「CASETiFY Pets コレクション」では、新機能「カスタムステッカースタジオ」を導入。

画像の背景を削除できるCUTOUTSや、豊富なデザインから選べるMOTIFS、写真をフレームに入れて仕上げるFRAMESなど、自由度の高いカスタマイズが可能です。

お気に入りのペット写真を使って、自分だけのスマホケースが簡単に作れます。

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日常で使いやすいアイテム展開♡

スマホケースはApple、Samsung、Googleなど幅広いデバイスに対応（※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください）。価格は6,050円（税込）～。

さらにテックアクセサリーは880円（税込）～と手に取りやすく、ロープスマホショルダーなど便利なアイテムもラインナップ。お散歩や外出時にも活躍します。

販売情報＆チェックポイント

発売日は2026年4月8日（水）。オンラインストアは日本時間17時から、実店舗は各店舗のオープン時間より販売開始。

販売店舗はCASETiFY OSAKA心斎橋店、渋谷PARCO店、新宿マルイ店など全国各地で展開されています。自分好みのデザインをじっくり選べるのも魅力です。

ペット愛を形に

CASETiFYの新コレクションは、ペットとの思い出をおしゃれに楽しめる特別なアイテム♡カスタム機能で自由にデザインできるから、より愛着のわく一品に仕上がります。

日常にさりげなく取り入れて、ペットとの時間をもっと特別にしてみてください♪