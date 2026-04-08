話を聞いてもらえる人と、なぜか聞き流されてしまう人。その差って何？
同じように話しているのに、しっかり耳を傾けてもらえる人もいれば、なぜか軽く流されてしまう人も。その違いは話の内容だけではありません。実は“伝え方と印象”にあります。
話が長くなりすぎている
伝えたいことが多いほど、話は長くなりがち。しかし、要点が見えないと相手の集中は続きません。話を聞いてもらえる人は、まず結論を短く伝えています。その一言で、相手の関心を引きつけています。
伝え方にメリハリがある
同じトーンで話し続けると、内容が伝わりにくくなります。聞いてもらえる人は、声の強弱や間の取り方を自然に使っているもの。そのリズムが、相手の意識を引きつけるのです。
相手の反応をきちんと見る
一方的に話し続けると、相手は受け身になります。話を聞いてもらえる人は、相手の表情や反応を観察して適宜自分の反応を変えているもの。それが会話を“共有”に変えています。
話が伝わるかどうかは、内容だけで決まるものではありません。短く伝えること、リズムを作ること、相手を見ること。その小さな違いが、「聞きたい」と思われる話し方につながります。 ※画像は生成AIで作成しています
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