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脳科学者が指摘する海外幻想の罠「日本は同調圧力が強い」は思い込みに過ぎないのか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「人間、世界のどこでも、そんなに変わらないよ。」と題した動画を公開した。動画では、サンフランシスコで出会った日本人学生との会話を振り返り、「日本は同調圧力が強いから」という理由で海外生活を推す風潮に対し、人間の本質は世界中どこでも同じであるという独自の視点から意見を述べている。



茂木氏は前日、現地で出会った学生が「日本には戻りたくない。日本は同調圧力が強いから」と語ったエピソードを紹介し、その場で「同調圧力なんかないじゃん」と真っ向から反論した背景を明かした。さらに、海外へ渡った日本人がしばしば口にする「日本の同調圧力」という言葉について、「叩くために藁人形を作るみたいなストローマンなんだろう」と指摘。アメリカ人も実際には空気を読んでおり、国が変わっても人間の行動は大きく変わらないと断じた。



続けて、サンフランシスコがAI開発の中心地である事実を挙げ、「AIの中心だからいたい」といった具体的な理由であれば納得がいくものの、同調圧力の有無を滞在の理由にする点には疑問を呈した。また、池上高志氏がアメリカで「日本と同じように方程式を解いていた」と語ったエピソードや、自身がオーストリアのザルツブルクで現地の人と酒を飲んだ際「いい感じで酔っ払ってきたら全然変わらない」と感じた経験を交え、国籍が違っても人間の本質は同じであると力説した。



最後には、海外で挑戦する若者を「心から応援している」としつつも、「日本はダメだ」といった先入観にとらわれる必要はないと提言。「どこにいても自分でいられるようになる」生き方の大切さを説き、環境ではなく自分自身の在り方に目を向けるべきだというメッセージで締めくくった。