急転直下、停戦に合意したアメリカとイランですが、その背景に何があったのか、NNNワシントン支局長の山崎大輔記者が解説します。

──トランプ大統領の狙いは何なのでしょうか。

原油価格の高騰で追い込まれていたのはトランプ氏の方でしたので、「ホルムズ海峡の開放」を条件に合意することを優先しました。

そして、アメリカメディアが先ほど、舞台裏を報じました。

それによりますと、停戦発表の直前までアメリカ軍の当局者たちも、大規模攻撃の準備を進めていて、停戦を予想していなかったということです。

ただ、イランが土壇場でホルムズ海峡の開放を保証したため、急転直下、停戦に舵を切ったとみられます。また、原油価格の高騰を避けたい中国も、友好国であるイランに停戦に応じるよう促したともみられています。そして最終的には、イランの最高指導者モジタバ師がアメリカとの停戦を進めるよう、自ら指示したということです。

■交渉決裂した場合、トランプ氏はどう対応？

──今後のアメリカとイランの交渉ですが、合意の見通しはどうでしょうか。

まだ予断を許しません。特にカギを握っているのは、アメリカとともにイランを攻撃しているイスラエルです。

アメリカメディアによりますと、トランプ大統領は停戦発表の直前にイスラエルのネタニヤフ首相に電話をかけて、停戦を遵守するという確約を得たということです。

ただ、イランは中東の全域で停戦が守られると主張しているのに対し、イスラエルはイランへの攻撃は止めたとしても、レバノンの親イラン組織であるヒズボラとの戦闘は継続すると主張していて、この点の食い違いが影響する可能性があります。

──この交渉が決裂した場合、トランプ大統領はどう対応すると考えられますか。