イズエンツリーのオニオンペアラインに新作♡透明感ケアが進化

韓国で圧倒的な人気を誇るイズエンツリーのオニオンペアラインが、さらにパワーアップして登場♡紫玉ねぎ由来の美容成分に着目した独自処方で、うるおいと透明感を同時に叶えるスキンケアとして注目されています。毎日のケアに取り入れやすい使用感と、進化した処方で、なめらかな肌印象へ導いてくれる新アイテムをチェックしてみてください♪

注目のオニオンフェア™とは

イズエンツリーが独自開発した「オニオンフェア™」は、紫玉ねぎ由来成分¹をリポソーム化した注目の美容成分。

毛穴の約5,900分の1サイズ²という微細カプセルにより、肌へのなじみやすさを追求しています。

ポリフェノールの一種であるケルセチンやアントシアニンを豊富に含み、肌を健やかに整えながら、うるおいに満ちた透明感のある印象へ導きます。

レイヴィーナチュラリーのナイトケア♡癒しの香りボディシャンプー

進化した2つの新アイテム

「オニオンニューペアセラムプラス」（50mL・2,530円）は、ビタミンC誘導体³配合のオールインワン保湿セラム。

次世代透明感ケア成分を従来比2.5倍⁴配合し、軽やかなウォータリーテクスチャーで季節を問わず使いやすいのが特徴です。

「オニオンニューペアゲルクリームプラス」（50mL・2,750円）は、紫玉ねぎエキス10,100ppm配合の密着ゲルクリーム。4種のヒアルロン酸配合で、長時間うるおいをキープしながら肌を守ります。

どちらも敏感性肌刺激テスト済み⁵・ノンコメドジェニックテスト済み⁶で安心感のある使い心地です。

毎日使いやすい処方設計

どちらのアイテムも、べたつきにくく軽やかな使用感で、朝晩問わず取り入れやすいのが魅力。皮脂バランスを整えながら水分をしっかりチャージできるため、乾燥やゆらぎが気になる方にもおすすめです。

継続して使うことで、なめらかで健やかな肌印象をサポートしてくれます。

*¹紫玉ねぎエキス（保湿成分） *²平均的な女性の毛穴サイズと比較（自社基準） *³アスコルビルリン酸Ｎａ（整肌成分）*⁴2.5倍：ナイアシンアミド配合量の比較による。イズエンツリーオニオンニューペアアンプルB5 に比較して *⁵ノンコメドジェニックテスト：(株) マリディーエム皮膚科学研究所2025年8月4日～2025年9月5日｜成人女性20名｜個人差あり ※全ての方にニキビができないわけではありません*⁶敏感肌刺激性テスト：(株) マリディーエム皮膚科学研究所 2025年9月9日～2025年9月11日｜成人女性30名｜個人差あり

透明感ケアをアップデート

イズエンツリーのオニオンペアラインは、毎日のスキンケアを格上げしてくれる実力派アイテム♡うるおい・透明感・肌バランスを同時にケアできるのが嬉しいポイントです。

リニューアルでさらに進化したこのシリーズで、自分らしい美肌づくりを始めてみてはいかがでしょうか♪