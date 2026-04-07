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海外不動産投資家の宮脇さき氏が指摘する「有事の円安という最悪のシナリオ」過去のオイルショックとは異なる現代特有のリスク

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「中東戦争でオイルショック再来!?これからのインフレに備える富裕層の資産防衛について紹介します！」と題した動画で、原油高と円安がもたらす「世界同時インフレ」のリスクと、個人ができる短期・長期の資産防衛策について解説している。



宮脇氏はまず、イランへの攻撃を背景とした原油価格の高騰に触れ、「事実上の封鎖に近い」状態にあるホルムズ海峡の現状を指摘。日本の石油輸入の約8割が通過する同海峡の危機は、日本を含めた世界経済に多大な影響を与え、「私たちの生活などの常識を根底から覆す、世界同時インフレになるかもしれない」と警鐘を鳴らす。



さらに、1973年のオイルショック時と比較し、現代の日本が抱える決定的に違う2つのリスクを提示した。1つ目は、エネルギー輸入による外貨流出が「有事の円安という最悪のシナリオ」を招き、原油高と円安のダブルパンチになる点。2つ目は、莫大な国債を抱える日本銀行が「金利を上げられない」ため、大胆なインフレ抑制策が打てず、スタグフレーションに陥りやすい点であると論じた。



これらの危機に対し、短期的な対策として「支出のインフレ調整」と「キャッシュポジションの確保」を提案。固定費や不要なサブスクリプションを見直し、不測の事態に備えて現金を多めに持つことの重要性を説いた。中長期的な対策としては、ゴールドや世界の株式、海外不動産などインフレに強い資産に分散することや、長期投資を継続する忍耐力が求められると語った。



動画の終盤で宮脇氏は、「自分の稼ぐ力を上げるのが最大の対策になる」と断言。「副業やスキルアップなど、自身への投資を通じて価値を高めることが、迫り来るインフレ時代を乗り越えるための最も確実な防衛策である」と動画を締めくくった。