3月30日までに、俳優の坂口健太郎がさまざまなファッションメディアのSNSに登場。近影が公開され、そのビジュアルが話題になっている。

坂口は、韓国発フレグランスブランド『TAMBURINS（タンバリンズ）』が新たに代官山にオープンさせたフラッグシップストアのオープンイベントに来場。お気に入りのフレグランスなどを紹介し、ブランドの魅力を伝えている。

「会場に登場した坂口さんは、グレーのスラックスと、ベージュのシャツとネクタイを締めたクールな装いを披露。髪の毛は短髪で、少し前髪を分けたスタイリングをしていました。さらに彼のあごには髭が蓄えられており、ワイルドな印象も漂っています」（芸能プロ関係者）

坂口といえば、2025年9月、『週刊文春』の報道により“二股交際疑惑”が浮上した。女優の永野芽郁とも親密な関係だったことも明かされ、それ以降、公の場に登場する機会が一時的に減っていた。

露出が減っている中で公開された近影にファンも反応したが、そのワイルド化した姿には賛否が集まっている。X上には

《髭ない方が似合う》

《髪型合ってない気がする》

《前の髪型が良かった額も出さない方が…》

など、これまでの爽やか青年のイメージからかけ離れた姿に、戸惑う声も聞かれていた。

さらに前出の芸能プロ関係者は、髪型や髭以外の変化も指摘した。

「今回はYシャツを着用し、ボタンを首までしっかり締めていました。その影響か、今までよりも首周りが太く見えます。さらに二股報道後には、げっそりしているように見えた頬まわりも、以前よりもふっくらした印象です。騒動から6カ月ほどが経ち、心身ともに落ち着いているようにも見えます」

外見の変化が指摘される坂口だが、本誌は、3月上旬、都内のイタリアンで酒宴を囲む姿をキャッチしていた。主演映画の打ち上げが行われていたようだが、今後の仕事も順調に進んでいるようだ。

「坂口さんが主演を務める映画『私はあなたを知らない、』は、2026年の夏に全国公開が予定されています。一時は騒動によって、これまでの好青年で爽やかなイメージが崩れましたが、業界内では俳優としての実力が評価されています。そうした過去の信頼の積み重ねもありますから、今後も仕事は途切れないでしょうね」（前出・芸能プロ関係者）

イメチェンとともに、心も新たに再スタートを切ったようだ。