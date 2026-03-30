『名探偵コナン』×「くら寿司」がコラボ！ 寿司イメージの正装をまとう缶バッジなど登場
「くら寿司」は、4月3日（金）から5月14日（木）までの期間限定で、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念したコラボキャンペーンを全国の店舗で開催する。
【写真】松田陣平&荻原研二も！ 「ビッくらポン！」でゲットできる景品一覧
■キャライメージのメニューが初登場
今回開催されるのは、寿司皿5枚でゲームができる「ビッくらポン！」の景品にデフォルメキャラクターがデザインされたグッズが登場するほか、2500円（税込）の会計ごとに先着でグッズがプレゼントされる企画。
「ビッくらポン！」のグッズは、劇場版最新作の鍵ともなる人物・萩原千速も登場する「ラバーチャーム」（全8種）や、キャラクターたちがお寿司をイメージした正装に身を包んだ「缶バッジ」（全8種）、「マグネットシート2個セット」（全8種）が展開される。
また、2500円（持ち帰り含む）の会計ごとにオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施。4月3日（金）からの第1弾はA4サイズのクリアファイル、4月17日（金）からの第2弾はラバーコースター、5月1日（金）からの第3弾はクッションチャーム、とファン必見のアイテムがそろう。
さらに、今年はキャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。コナンの蝶ネクタイ型変声機のピックを添えたまぐろ寿司や、松田陣平と荻原研二をイメージしたパフェなど、作品の世界観を食を通して楽しめる。
その他、店内の回転レーンに流れる手がかりを使って謎を解き、店内飲食2500円以上（税込）のレシートを付けて応募すると抽選で限定賞品などが当たる特別企画も実施予定だ。
【写真】松田陣平&荻原研二も！ 「ビッくらポン！」でゲットできる景品一覧
■キャライメージのメニューが初登場
今回開催されるのは、寿司皿5枚でゲームができる「ビッくらポン！」の景品にデフォルメキャラクターがデザインされたグッズが登場するほか、2500円（税込）の会計ごとに先着でグッズがプレゼントされる企画。
また、2500円（持ち帰り含む）の会計ごとにオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施。4月3日（金）からの第1弾はA4サイズのクリアファイル、4月17日（金）からの第2弾はラバーコースター、5月1日（金）からの第3弾はクッションチャーム、とファン必見のアイテムがそろう。
さらに、今年はキャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。コナンの蝶ネクタイ型変声機のピックを添えたまぐろ寿司や、松田陣平と荻原研二をイメージしたパフェなど、作品の世界観を食を通して楽しめる。
その他、店内の回転レーンに流れる手がかりを使って謎を解き、店内飲食2500円以上（税込）のレシートを付けて応募すると抽選で限定賞品などが当たる特別企画も実施予定だ。