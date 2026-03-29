記事ポイント カルモアの空間フレグランス「Suvalite Air」が阿蘇くまもと空港の保安検査場環境改善実証実験に参画香り・視覚・旅客環境整備を組み合わせた五感アプローチで利用者と検査員双方の快適性を向上2026年3月20日より国際線入口から保安検査場までの通路で実施中 カルモアの空間フレグランス「Suvalite Air」が阿蘇くまもと空港の保安検査場環境改善実証実験に参画香り・視覚・旅客環境整備を組み合わせた五感アプローチで利用者と検査員双方の快適性を向上2026年3月20日より国際線入口から保安検査場までの通路で実施中

阿蘇くまもと空港の保安検査場で、香りを活用した空間演出の実証実験が進んでいます。

カルモアの空間フレグランス「Suvalite Air」が、旅客と検査員双方の快適性向上を目的に導入されています。

日本空港ビルデングが推進する研究開発拠点「terminal.0 HANEDA」の取り組みの一環として、視覚・嗅覚・旅客環境整備を組み合わせた多面的な実験が2026年3月20日より始まっています。

カルモア「Suvalite Air」阿蘇くまもと空港での実証実験

実験名称：五感を活用した空間演出による環境改善効果の実証実験期間：2026年3月20日（金）〜当面の期間場所：阿蘇くまもと空港 国際線入口から旅客保安検査場までの通路共創企業：日本空港ビルデング株式会社、熊本国際空港株式会社、株式会社カルモア、株式会社丹青社

実証実験の概要

空港の保安検査場は、混雑や待ち時間、検査に伴う緊張感から利用者に心理的負担が生じやすい空間とされています。

本実証実験では、視覚・嗅覚・旅客環境整備の3つの軸でアプローチし、保安検査場通路の環境改善効果を検証しています。

視覚面では熊本城石垣をイメージした壁面デザインや、持込禁止品等のオリジナルイラストを用いたボードが設置されています。

旅客環境整備としては、ブーツ等からスリッパへの履き替えに対応するスリッパ収納付きアナウンスボードが導入されています。

嗅覚への働きかけはカルモアが担当し、リラックス効果が期待される香りを「Suvalite Air」によって空間に散布しています。

空間フレグランス Suvalite Air とは

カルモアは、創業以来30年以上にわたり臭気対策・空気環境コンサルティングを手がける専門企業です。

「マイナスをゼロにする」臭気対策の知見を土台に、「ゼロからプラス」の空間価値を生み出すフレグランスサービスとして展開しているのが「Suvalite Air」です。

オフィス・ホテル・商業施設など幅広い空間で導入実績があり、今回の阿蘇くまもと空港では保安検査場という緊張感の高い環境での快適性向上に応用されています。

「Suvalite Air」は香りの力で空間の快適性を高め、保安検査場を通過する旅客と検査員の双方に配慮した環境づくりに貢献しています。

視覚・嗅覚・旅客環境整備を組み合わせた多面的なアプローチにより、従来のストレスが生じやすかった空間が快適な通過体験へと変わる可能性が検証されています。

30年以上の空気環境の専門知識を持つカルモアだからこそ実現できる、香りによる空間価値向上の取り組みが空港インフラの新たな活用事例として注目されています。

カルモア「Suvalite Air」の紹介でした。

よくある質問

Q. 実証実験はどこで、いつから実施されていますか？

A. 阿蘇くまもと空港の国際線入口から旅客保安検査場までの通路で、2026年3月20日より当面の期間にわたって実施されています。

Q. 実証実験で導入されている空間演出の内容は何ですか？

A. 視覚面では熊本城石垣をイメージした壁面デザインやオリジナルイラストのボード設置、嗅覚面では「Suvalite Air」によるリラックス効果が期待される香りの散布、旅客環境整備としてスリッパ収納付きアナウンスボードの設置が行われています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 香りが保安検査場を変える！ カルモア「Suvalite Air」阿蘇くまもと空港での実証実験 appeared first on Dtimes.