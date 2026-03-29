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話し方コーチが警鐘、成長を止める「完璧主義」思考とは？自信を持って話せるようになる秘訣

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

会社BrightForward代表で話し方コーチの萩原たく氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【今すぐやめて！】成長を阻害し人生を停滞させる超危険マインドとは？」と題した動画を公開した。人前で話す際の緊張や言葉に詰まる悩みの原因は「話すスキル」の問題ではなく、人の成長を妨げる「危険な思考」にあると指摘。その正体と克服法について解説している。



萩原氏によると、多くの人が抱える「上手く話せない」という悩みの根本原因は「完璧主義思考」にあるという。会議やプレゼンの場で「ちゃんと話さなきゃ」「失敗してはいけない」と強く思うほど、心と体が固まってしまい、本来の自分らしさや柔軟性が奪われてしまうと説明する。



この完璧主義から脱却するために、萩原氏は「完璧」ではなく「最善」を目指す「最善主義」へのマインドチェンジを提案。「今の自分に出来る“最善”を尽くす」という考え方であり、例えば「間違えずに上手く話そう」ではなく、「伝えなければいけないことだけはちゃんと伝えよう」と意識を切り替えることが重要だという。



さらに、話すことが楽しくなる「成長マインド」を身につけるための具体的な5つのステップも紹介された。



1.自分の実力を認める

2.出来ることと出来ないことを書き出す

3.現実的な必達目標を掲げる

4.出来ないことは一時的に諦める

5.出来ることに最善を尽くす



萩原氏は、このステップを実践し、スモールステップで前に進むことの重要性を説く。完璧を求めすぎて自分を追い込むのではなく、「まあ、いいか」と自分を許し、今できることに最善を尽くす。その考え方こそが、自信を持って話せるようになるための第一歩となるだろう。