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自宅でちょっと贅沢な時間を！ご褒美ビールで気分リフレッシュ！【サントリー】ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉がAmazonで好評販売中！
磨きダイヤモンド麦芽によって香るエールならではの「みずみずしい香り」がより一層、鮮やかに愉しめるようになった。
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このおいしさは世界にも認められ、モンドセレクション最高金賞を3年連続で獲得。
おいしさの秘密は、かつてない爽やかな醸造香を生み出すフルーティー酵母と、2つの香りの調和によって引き立つ、エールならではの「みずみずしい香り」にある。頑張った自分へのご褒美に、ザ・プレミアム・モルツ香るエールで乾杯
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※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
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